Chi è Olga Plachina, la moglie di Aldo Montano

Olga Plachina è la moglie di Aldo Montano e la donna che ha rubato il cuore dello sportivo. Capelli biondi e viso da bambola, è una modella e atleta molto conosciuta in Russia. Classe 1997, Olga è entrata nella vita di Aldo Montano nel 2014 durante i Giochi olimpici invernali di Soči. I due si sono conosciuti grazie a un’amica comune ed è stato subito amore. All’epoca lo schermidore era reduce dalla fine della relazione con Antonella Mosetti a cui è stato legato per diversi anni.

“Cupido è stata Katia, un’amica comune che ci ha presentato – ha raccontato qualche tempo fa lo sportivo al settimanale Chi -. Poi, via di messaggino, fino a quando lei mi ha fatto cadere: mi ha chiesto di andare in vacanza insieme”. Poco dopo quel magico primo incontro la coppia è convolata a nozze in Siberia con una cerimonia privata, alla presenza di pochissimi amici e parenti. A coronare il loro amore è arrivata Olimpia, primogenita di Aldo e Olga, che hanno scelto di chiamare così in onore della passione per lo sport.

Molto riservata e lontana dai riflettori, qualche tempo fa Olga aveva sorpreso Aldo Montano con una dichiarazione d’amore in tv a Domenica Live. “Quando per un mese sono stata via con la mia famiglia, hai capito di amarmi – aveva detto nello studio di Barbara D’Urso -: sei volato a Mosca e hai organizzato una cena romantica, e lì mi hai chiesto di sposarmi. Tu per me sei tutto: ho cambiato paese e lingua per te. Il mio amore per te è grandissimo, ed è uguale all’amore che tu provi per la nostra bambina, verso la quale ti preoccupi più di me”.

Di recente in un’intervista al settimanale Chi, Aldo Montano ha annunciato l’arrivo del secondo figlio. Una gioia immensa per la coppia che non vede l’ora di allargare la famiglia. “Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio – ha confessato -. Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già cambiato la vita… ora sarà stravolta!”. Lo sportivo aveva annunciato l’addio alla scherma, ma l’epidemia di Coronavirus ha cambiato i suoi piani: “Avrei voluto concludere la mia carriera la scorsa estate, visto che ho 42 anni – ha spiegato -, ma ho deciso di gareggiare alle Olimpiadi 2021: l’anno prossimo il Covid non mi fermerà”.