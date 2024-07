Fonte: Getty Images Kai Madison Trump

La famiglia Trump al completo sta sostenendo Donald nella corsa alle presidenziali. E c’è un nome, in particolare, su cui si è concentrata la stampa: Kai Madison Trump. Che ha definito il nonno “esattamente come tutti gli altri, dà le caramelle e chiede della scuola”. Certo, non capita a tutti di avere un nonno ex Presidente. Al Fiserv Forum di Milwaukee, per la convention repubblicana, la giovane si è fatta conoscere proprio per il suo discorso. Lei è la figlia del primogenito del Tycoon, ovvero Donald Trump Jr, e dell’ex moglie Vanessa Haydon.

Chi è Kai Madison Trump

Sulla primogenita di Donald Trump Jr – Kai Madison Trump – si sono accese le cosiddette luci dei riflettori. Forse per la sua giovane età, per il sorriso sbarazzino o per il sostegno al nonno durante la convention repubblicana, o magari in virtù del suo discorso, volto a ritrarre il Tycoon come un nonno qualsiasi, che si prende cura dei propri nipoti, dispensando caramelle e chiedendo i voti a scuola. Ma chi è Kai Madison Trump? Di lei sappiamo che condivide una passione in particolare con il nonno, ovvero il golf.

“Per me è un nonno come tutti gli altri, ci dà caramelle e bibite quando i nostri genitori non guardano. E vuole sempre sapere come andiamo a scuola”. Sguardo compiaciuto di Donald Trump, un tentativo (pure riuscito) di mostrare l’altra faccia. “È solito chiamarmi durante le ore di scuola per chiedermi come va e gli devo sempre ricordare che sono a lezione promettendogli di richiamarlo più tardi. I media lo fanno apparire come una persona diversa, ma io lo conosco per quello che è davvero. Un sacco di gente augura a mio nonno l’inferno ma lui è ancora in piedi. Nonno, sei una fonte di ispirazione e ti voglio bene”.

Nata il 12 maggio 2007, Kai è la figlia di Donald Trump Jr. e Vanessa Haydon-Trump. L’ex coppia ha divorziato nel 2018: si erano sposati nel 2005 e hanno avuto cinque figli. Inoltre, Kai è la maggiore dei dieci nipoti di Trump: sin da piccola, in realtà, è stata al centro dell’attenzione, prendendo parte agli eventi per la corsa alle presidenziali. Sui suoi canali social, tratta i contenuti tipici che potremmo trovare in qualsiasi profilo di un adolescente, tra cui i suoi hobby. Oltre al golf, anche il tennis e il pickleball: è una giovane sportiva.

La gaffe del padre, Donald Trump Jr

Il 20 luglio 2024, è stata riportata la notizia: Donald Trump Jr è al centro di un putiferio in America, per aver definito la figlia, Kai Madison, “sexy”. La clip è stata pubblicata su una pagina TikTok: Donald Junior, seduto nella postazione trucco accanto alla figlia, le ha chiesto cosa pensasse del suo make-up. “Truccarmi mi fa sembrare sexy come te?”. E Kai ha risposto: “Penso tu sia molto bello”. Non solo i detrattori del Tycoon hanno espresso perplessità, ma gli stessi sostenitori, con critiche abbastanza feroci. Il video è stato girato prima dell’apparizione di Kai Madison Trump sul palco all’evento di Milwaukee.