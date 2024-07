Rossella Fiamingo, chi è la fidanzata di Gregorio Paltrinieri e campionessa di scherma

Fonte: Getty Images Rossella Fiamingo

Rossella Fiamingo è una vera forza della natura: soprannominata da tempo la “Venere della Scherma“, la campionessa nella spada è medaglia d’argento olimpico, due volte oro mondiale, ma non solo. È diplomata in pianoforte al conservatorio e laureata in Dietistica all’Università degli Studi di Catania, insomma un vero talento in tutto quello che fa. E dopo aver dedicato una vita allo sport, ha trovato l’amore alle Olimpiadi di Tokyo 2020: è infatti la fidanzata di Gregorio Paltrinieri.

Rossella Fiamingo, la carriera

Classe 1991, Rossella Fiamingo è originaria di San Giovanni La Punta, una piccola cittadina in provincia di Catania. La sua passione per la scherma è sbocciata grazie al padre Giuseppe che all’età di 7 anni decise di portarla nella stessa palestra in cui si allenava il fratello Alessandro, abbandonando la ginnastica ritmica. Da allora non ha più lasciato la spada, iniziando ad allenarsi con il maestro Giovanni Sperlinga che ha continuato a seguirla nel corso degli anni.

Comincia a vincere subito nelle categorie giovanili, diventando campionessa italiana cadetti nel 2007, ma non solo: trionfa negli Europei cadetti e poi nei Mondiali cadetti nella sua terra, la Sicilia, ad Acireale nel 2008. È a Londra 2012 che arrivano grandi soddisfazioni: era la più giovane della spedizione azzurra della scherma mentre a Rio 2016 si è presenta da bicampionessa del mondo in carica conquistando l’argento. Ed è proprio in quell’occasione che scrive un importante capitolo della scherma azzurra: nessuna atleta italiana prima di lei era riuscita a vincere una medaglia olimpica individuale nella spada.

E a Tokyo 2020 arriva il bronzo a squadre, un’altra grande conquista per lei e per l’Italia. Oltre ad aver dedicato la vita alla scherma, grazie a mamma Tella, suona il pianoforte da quando aveva 6 anni, tanto da diplomarsi al Conservatorio. E ha anche proseguito gli studi, laureandosi in Dietistica all’Università degli Studi di Catania.

La storia con Gregorio Paltrinieri

È proprio alle Olimpiadi di Tokyo che Rossella Fiamingo si innamora del nuotatore Gregorio Paltrinieri: il loro amore è sbocciato tra una gara e l’altra, e da allora non si sono più lasciati. Lei era reduce dalla relazione con un altro sportivo, Luca Dotto, finita quando lei aveva scoperto il tradimento con la campionessa di nuoto sincronizzato Costanza Di Camillo. “Da adesso in poi starò ben attenta a scegliere le persone da avere al mio fianco. Non voglio più sbagliare, cercherò una persona che prima di tutto mi rispetti e che sia matura”, aveva confessato dopo la fine della storia d’amore con Dotto.

Fonte: IPA

Oggi però la campionessa di scherma ha ritrovato l’amore e la felicità al fianco di Paltrinieri, che qualche tempo fa al Corriere della Sera aveva raccontato di star “vivendo una storia molto bella, per me è amore. Ci siamo conosciuti anni fa e ritrovati prima dell’Olimpiade in Giappone, a Tokyo ci siamo ritrovati ore a parlare, una cosa stranissima per me che spiccico sempre poche parole. Vorrei fare tutto con Rossella, con le ragazze precedenti non mi era mai capitato”.