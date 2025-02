Bebe Vio, la prima (vera) foto di coppia col fidanzato Gianmarco Viscio

Bebe Vio non nasconde più la relazione con il calciatore Gianmarco Viscio e pubblica il primo scatto "ufficiale" di coppia su Instagram

Bebe Vio e Gianmarco Viscio sono una coppia. Dopo anni di rumors e alcuni scatti “rubati” dal settimanale Chi, ecco che la campionessa paralimpica di scherma ha ufficializzato la relazione con il calciatore, condividendo su Instagram per la prima volta i ricordi dell’ultima vacanza trascorsa insieme. Momenti felici, grandi sorrisi e chissà forse il preludio all’annuncio delle nozze.

La campionessa Bebe Vio esce allo scoperto col fidanzato

Un carosello di foto tra le quali campeggia il primo ritratto di coppia. Così Bebe Vio ha ufficializzato la relazione con Gianmarco Viscio, di cui già si vocifera da quasi tre anni. Tutto era iniziato con una prima indiscrezione lanciata dal settimanale Chi, che nel 2022 aveva parlato per la prima volta di questa relazione, ancora presunta.

La campionessa paralimpica di scherma non aveva confermato allora, ma neanche un anno dopo quando lo stesso Chi era tornato sulla questione, pubblicando alcuni scatti rubati e aggiungendo un particolare non da poco: che la coppia fosse intenzionata a convolare presto a nozze.

Bebe Vio ha cercato di tenere il suo amore lontano da occhi indiscreti, almeno finora. Con il primo scatto di coppia è arrivata la conferma e sì, Gianmarco Viscio è il compagno che la rende felice e col quale ha condiviso un viaggio da sogno in quello che lei stessa ha definito “un vero e proprio paradiso”.

Numerosi i commenti dei fan della mitica schermitrice, entusiasti nel saperla così felice. “Giovanotto… Maneggiare con

molta molta cura. Trattasi di patrimonio nazionale”, ha commentato un follower, “Globale, prego”, ha immediatamente corretto un’altra follower. E ancora: “Sei davvero fortunato, tienila stretta”, “Felicissima per te come fossi mia figlia”, “Forza della natura, ispirazione per tutti noi, pura energia positiva. Da assumere a grandi dosi. Tienici aggiornati!”.

Chi è Gianmarco Viscio, riservatissimo compagno di Bebe Vio

Sono entrambi accomunati dalla passione per lo sport, ma Gianmarco Viscio non è uno dei “grandi nomi” del settore. Nulla a che vedere con i fastosi trionfi di Bebe Vio, campionessa mondiale di fioretto individuale paralimpico. Nel corso delle sua carriera la Vio ha collezionato una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016 e un’altra ai Giochi di Tokyo nel 2020, guadagnando anche un argento e ben tre bronzi, gli ultimi dei quali alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

Del 32enne Gianmarco Viscio non si sa moltissimo, complice anche la riservatezza della coppia, che si è sempre ben guardata dal diffondere informazioni. Sappiamo che è originario di Roma un calciatore dilettante romano che ha giocato come difensore nel George Best Team, squadra di Serie B che gareggia nella Lega Calcio a 8.

Dopo anni di silenzio, questa improvvisa uscita allo scoperto ha dato da pensare a curiosi e sognatori. Che sia davvero il primo passo che anticipa l’annuncio delle nozze?