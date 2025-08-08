Bebe Vio innamorata di Gianmarco Viscio: il party in spiaggia e i baci

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Bebe Vio

Baci appassionati e balli in spiaggia: Bebe Vio non potrebbe essere più felice di così, grazie all’amore per Gianmarco Viscio che da due anni è al suo fianco. La sportiva e il fidanzato si sono ritrovati in spiaggia per celebrare il 30esimo compleanno di Gianmarco e a tanti non è sfuggita la fortissima intesa fra i due.

Bebe Vio innamorata di Gianmarco Viscio

Si chiama Gianmarco Viscio il ragazzo che ha rubato il cuore di Bebe Vio. Di lui si sa poco e niente, soprattutto perché la schermitrice ha sempre tenuto segreta la relazione. Per due anni Gianmarco e Bebe si sono frequentati in segreto, sino alla scelta della sportiva di postare su Instagram uno scatto di coppia che raccontava una vacanza d’amore a Zanzibar, fra safari, sorrisi e spiagge bianche.

Particolarmente riservato, Gianmarco è originario di Roma e sino al 2023 ha giocato nella George Beat Team, una squadra di Serie B di calcio a 8 come calciatore professionista. A unire i due dunque sarebbe la passione per lo sport, ma anche una grande positività. Nelle immagini del compleanno di Gianmarco, catturate e pubblicate dal settimanale Gente, Bebe Vio appare felice e sorridente. La giovane si diverte con il fidanzato e gli amici sulla spiaggia di Sabaudia, fra brindisi e balli, prima di scambiarsi un bacio con il fidanzato.

La forza di Bebe Vio e l’amore

28 anni e una positività travolgente, Bebe Vio è la dimostrazione di come coraggio e cuore possano aiutare a superare qualsiasi cosa. Classe 1997, la sua vita è cambiata per sempre il 20 novembre 2008 quando a soli 11 anni è stata colpita da una meningite che le ha provocato una forte infezione. La malattia non le ha lasciato scampo, causandole l’amputazione degli arti e più di 100 giorni di ricovero in ospedale.

Ma Bebe, nonostante tutto, non si è mai arresta. Dopo essere stata dimessa dall’ospedale è tornata a scuola e si è sottoposta a lunghissime sessioni di riabilitazione motoria e fisioterapica. Un anno dopo aver contratto la meningite ha ripreso a praticare l’attività di schermitrice, sua passione da quando aveva solamente 5 anni. Grazie alla protesi che è stata progettata per poter sostenere il fioretto, Bebe Vio ha gareggiato e vinto, dimostrando coraggio e forza di volontà.

“Credo nel potere delle persone, sono innamorata delle persone – aveva spiegato qualche tempo fa -, mi piacciono tantissimo e penso che non ci sia cosa più bella che avere persone intorno, ho sempre avuto la fortuna di essere circondata da chi mi dava il tempo di farmi digerire le situazioni, anche le brutte. La mia famiglia, i miei amici, mi hanno sempre detto “piangi, incavolati, urla, fai quello che devi fare, però hai un minuto o 30 secondi per farlo e poi entro quel minuto devi aver trovato una soluzione”. Ho sempre potuto condividere con chi mi era vicino, per poi affrontare, risolvere o andare oltre, insieme agli altri”.

Oggi accanto a lei c’è un ragazzo che è riuscito a renderla ancora più felice. Gli scatti del party a Sabaudia non mentono e c’è chi scommette che presto Gianmarco e Bebe potrebbero pensare anche ad un altro grande passo nella loro relazione.