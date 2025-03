Chi è Marco Viscio, il nuovo fidanzato di Bebe Vio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Bebe Vio

Si chiama Marco Viscio il nuovo fidanzato di Bebe Vio, accanto alla sportiva ormai da diversi anni e, secondo molti, prossimo ad una romantica proposta di nozze.

Bebe Vio ha sempre protetto la sua vita privata, tenendo lontano dalle luci dei riflettori i suoi amori, ma quello per Marco sembra essere davvero speciale. Così tanto che la schermitrice ha scelto di condividere uno scatto con lui, mostrandolo su Instagram.

L’amore di Bebe Vio per il fidanzato Marco Viscio

Bebe Vio ha scelto di ufficializzare la relazione con Marco Viscio pubblicando alcuni scatti che raccontano la vacanza della coppia fra sole, mare e tante avventure. Un viaggio che la sportiva ha voluto regalarsi dopo aver conquistato due bronzi alle Olimpiadi di Parigi.

Un risultato importante che Bebe ha festeggiato con Marco, spegnendo il cellulare e godendosi la compagnia del fidanzato. “10 giorni in modalità aereo in un vero e proprio paradiso”, ha commentato la schermitrice e dirigente sportiva.

Nelle immagini vediamo Bebe Vio sorridente e felice, fra acque cristalline e spiagge. Accanto a lei il fidanzato, protagonista di un selfie romanticissimo in riva al mare.

La sportiva non ha taggato Marco Viscio, ma da tempo si parla della relazione fra i due. Bebe sino ad ora aveva scelto di restare in silenzio al riguardo, proteggendo la loro storia.

Chi è Marco Viscio

Capelli tinti biondo platino e un sorriso dolce, Marco Viscio ha rubato il cuore di Bebe Vio. Di lui si sa poco e niente. Secondo alcune informazioni avrebbe trent’anni e sarebbe romano.

Ad avvicinarlo a Bebe sarebbe stata la passione per lo sport. Marco infatti sarebbe un giocatore e avrebbe giocato come difensore in una squadra di serie B di calcio a 8.

La relazione sarebbe iniziata nel 2022 e starebbe procedendo a gonfie vele, come testimoniano i sorrisi dei due innamorati. Già qualche tempo fa la coppia era stata paparazzata durante una cena romantica a Roma, fra baci e carezze.

Mentre il settimanale Chi aveva svelato la volontà dei due di sposarsi presto. “Il loro sogno potrebbe diventare realtà già il prossimo anno”, aveva raccontato una fonte.

E le nozze non potrebbero essere lontane, così come il sogno di allargare la famiglia. Qualche anno fa, infatti, Bebe Vio aveva confessato di aver stilato una lista di cose da fare prima di compiere trent’anni, rivelando anche la volontà di diventare mamma.

“So solo che vorrei adottare dei bambini, che ne so, uno nero, uno cinese, uno amputato – aveva detto -. Mi piacciono i bambini, so quanto nella vita conti avere una famiglia che funziona bene e vorrei dare loro questa opportunità”.

Classe 1997, Bebe Vio è un esempio di coraggio e determinazione, una ragazza che, nonostante le difficoltà, non ha mai mollato e smesso di sorridere. Pratica scherma da quando aveva 5 anni e nemmeno la meningite che l’ha colpita a 11 anni è riuscita a fermare la sua passione.

Dopo l’amputazione degli arti e 104 giorni di ricovero in ospedale, Bebe ha ripreso la scuola e si è sottoposta alla riabilitazione motoria e alla fisioterapia. Un anno dopo le sue dimissioni dall’ospedale ha ripreso l’attività di schermitrice a livello agonistico grazie ad una protesi creata per sostenere il suo fioretto.