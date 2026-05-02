Alex Zanardi, l’addio commosso dei VIP da Federica Pellegrini a Bebe Vio

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IPA Alex Zanardi, il messaggio commosso di Bebe Vio

Il mondo dello sport piange uno dei campioni più grandi: Alex Zanardi. L’ex pilota bolognese è venuto a mancare all’età di 59 anni. Una perdita difficile non solo per chi pratica lo sport, ma anche per chiunque abbia sempre riconosciuto Zanardi come un simbolo di resilienza e di tenacia anche quando la vita ci mette di fronte a un destino complicato.

In tanti, tra colleghi, amici e personaggi del mondo dello sport e non solo, hanno voluto salutarlo con parole cariche di affetto e gratitudine.

Morto Alex Zanardi, il commovente messaggio di Bebe Vio

Alex Zanardi si è spento il primo maggio 2026, a pochi mesi dal suo sessantesimo compleanno. A darne notizia è stata la famiglia attraverso un comunicato, chiedendo rispetto del dolore e della privacy in questo momento di lutto.

In poche ore, il cordoglio ha travolto il mondo dello sport come un’onda: colleghi, campioni e amici si sono stretti intorno alla sua memoria, ognuno con un ricordo personale che racconta quanto Alex fosse molto più di un atleta.

Tra i messaggi più toccanti c’è quello di Bebe Vio, che su Instagram, condividendo una serie di bellissime foto insieme, ha scritto: “Siamo diventati colleghi nel 2009, avevo 12 anni ed ero molto spaesata e spaventata. Mi hai dato la forza per ripartire, convincendomi che con o senza gambe avrei potuto fare tutto”.

L’atleta ha poi continuato: “A Londra 2012 mi hai fatto conoscere la bellezza delle Paralimpiadi e l’enorme potere che hanno di cambiare la percezione e la Cultura della Disabilità. A Rio 2016 sei stato il mio cicerone nel villaggio paralimpico e poi abbiamo realizzato il sogno insieme. A Tokyo 2020 non c’eri, ma eri un faro per tutti noi. È stato un onore e un grande privilegio averti avuto come tutor sportivo e di vita”.

Il ricordo di Federica Pellegrini e Luciana Littizzetto

Bebe Vio non è l’unica ad aver voluto dare l’ultimo saluto ad Alex. Il mondo dello sport e dello spettacolo si è stretto intorno alla sua memoria con parole che restituiscono il ritratto di un uomo che ha saputo lasciare un segno profondo in chiunque lo avesse incontrato, anche solo da lontano.

Federica Pellegrini, leggenda del nuoto italiano e donna abituata a misurare le emozioni con la stessa precisione con cui misurava le vasche ha scelto una foto in bianco e nero: “Se ne va un uomo incredibile, capace di ispirare tutti noi, mi dispiace così tanto”.

Dolcissimo anche il messaggio di Luciana Littizzetto: “Ci sei mancato tanto in questi anni…la tua energia, il tuo pensiero luminoso, la tua resistenza nella tempesta, il tuo essere intenso sempre. Grazie di esserci stato. Per me rimarrai sempre il numero 1″.

Alex Zanardi, il cordoglio di Sergio Mattarella

Anche la politica si è fermata per ricordare un uomo che ha regalato tanto a questo paese. A riassumerle tutte è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha parlato di profondo dolore e di un campione amato e ammirato per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere grande entusiasmo.

“Come l’intera Italia avverto profondo dolore per la morte di Alex Zanardi. Sportivo di eccelse qualità, ha dimostrato straordinaria personalità anche dopo il gravissimo incidente che ha subito. Divenuto campione paralimpico, è stato per tutti questi anni punto di riferimento di tutto lo sport, amato e ammirato anche per il coraggio, la resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo. La sua figura ha rappresentato punto di riferimento anche oltre il mondo dello sport e lo rimarrà nel ricordo degli italiani. Esprimo alla famiglia la vicinanza della Repubblica”.