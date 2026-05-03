Alex Zanardi, le parole della madre Anna: “Avevo già perso tanto, adesso è dura”

Parla la madre di Alex Zanardi. Poche e stanche parole, quelle di una donna che ha perso improvvisamente un figlio che ha amato più di ogni altra cosa

IPA Alex Zanardi

L’addio ad Alex Zanardi, scomparso il primo maggio all’età di 59 anni, non è solo la perdita di un’icona dello sport mondiale, ma il momento di un dolore privato. Al centro di questo vuoto c’è la signora Anna, la madre del campione, che nelle poche dichiarazioni rilasciate a La Repubblica ha aperto il suo cuore, rivelando la stanchezza di chi ha combattuto troppe battaglie.

Il dolore di una madre

Oggi ultraottantenne, la signora Anna ha vissuto gli ultimi sei anni in una sorta di veglia silenziosa, proteggendo la privacy del figlio Alex Zanardi dopo il drammatico incidente di Pienza del 2020. Nelle sue parole c’è tutta l’imprevedibilità di un epilogo che l’ha colta di sorpresa: “È andata così. A mezzogiorno stava bene, la sera non c’era più”, ha raccontato.

Alex era il figlio che era riuscito a tornare alla vita dopo il miracolo del 2001, ma anche l’ultimo legame con una famiglia profondamente segnata dalla tragedia. La forza che il mondo ha ammirato nel campione affondava le radici proprio nella resilienza dei suoi genitori, che avevano già conosciuto il dolore più grande.

Nel 1979, la famiglia fu sconvolta dalla morte della sorella maggiore di Alex, Cristina, vittima di un incidente stradale a soli 16 anni. Pochi anni dopo, la signora Anna ha dovuto dire addio anche al marito Dino, scomparso a soli 54 anni, idraulico di professione e primo sostenitore del talento del figlio.

“Resta tutto questo amore. Resta la dolcezza, ecco che cosa resta. Alex è stato un ragazzo dolcissimo, un ragazzo stupendo – ha detto -. Alex è stato il massimo. Mi ha dato tante di quelle soddisfazioni. Adesso, però, le sto pagando tutte. Ma insomma, è andata così. (…) Avevo già perso tanto, è così (…) avevo un’età diversa. Mi ero ripresa. Adesso è dura, è davvero dura“.

Mentre l’Italia si prepara a dare l’ultimo saluto al campione – i funerali si tengono il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina a Padova -, resta la certezza che il messaggio di Alex Zanardi continuerà a vivere attraverso la moglie Daniela e il figlio Niccolò.

L’annuncio della morte di Zanardi e l’ultimo abbraccio dei VIP

Il dolore della signora Anna è quello di un intero Paese che si stringe attorno a lei e alla sua famiglia, riconoscendo il coraggio di un uomo che ha insegnato a tutti che la vita va presa a morsi, sempre, fino all’ultimo istante.

La notizia della morte di Alex Zanardi è stata data ufficialmente dalla famiglia e dall’associazione Obiettivo 3, spiegando che il campione si è spento serenamente, circondato dai suoi affetti più cari. Le cause esatte della sua scomparsa non sono ancora chiare, ma certamente ha pesato la fragilità di un corpo provato da sei anni di cure e riabilitazione dopo il trauma del 2020.

Molti VIP si sono uniti al dolore della famiglia, a cominciare da Bebe Vio, che ha dedicato al suo “mentore” parole commoventi, ricordando come Alex Zanardi l’avesse convinta che “con o senza gambe avrebbe potuto fare tutto”. Anche Federica Pellegrini e Luciana Littizzetto hanno voluto rendere omaggio alla sua “energia luminosa”, mentre Vasco Rossi lo ha salutato come una leggenda immortale. Persino il Presidente Mattarella ha espresso il cordoglio della Nazione, definendolo un punto di riferimento amato per il coraggio e la straordinaria capacità di rinascere.