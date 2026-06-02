Anticipazioni I volti della Repubblica, gli ospiti dell’evento in diretta da Piazza del Quirinale

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Ansa Annalisa

Il 2 giugno non è mai una data qualunque per il nostro Paese, ma quest’anno assume un significato ancora più profondo. Esattamente ottant’anni fa, il popolo italiano e, per la primissima volta nella storia nazionale, le donne si recavano alle urne per scegliere il proprio destino istituzionale, tracciando una linea indelebile tra il passato e un futuro di libertà.

Dopo una giornata intensa, scandita da collegamenti speciali, approfondimenti storici e dirette dedicate alle celebrazioni della Festa della Repubblica, la prima Rete nazionale conclude questo lungo racconto con un grande evento in prima serata. Questa sera, martedì 2 giugno 2026, va infatti in onda I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum, una produzione speciale che raccoglie spettacolo, ricordi e riflessione civile per ricordare una delle date più importanti della nostra storia nazionale. Un appuntamento imperdibile trasmesso in diretta da uno dei luoghi simbolo del Paese: Piazza del Quirinale.

Le anticipazioni de I Volti della Repubblica

Il grande appuntamento televisivo, in onda a partire dalle ore 21.30 su Rai1, vuole essere un racconto tra spettacolo e profonda riflessione civile, parlando in modo caldo e vicino ai telespettatori. L’obiettivo della serata è unire idealmente tutte le generazioni, guardando indietro alle nostre radici per comprendere meglio chi siamo oggi e quali valori guidano la nostra comunità. La magia dell’evento è amplificata dallo straordinario utilizzo delle immagini d’archivio custodite gelosamente nelle teche della televisione di Stato; preziosi frammenti di memoria che riprenderanno vita attraverso la voce narrante, calda e inconfondibile, dell’attore Francesco Pannofino.

A rendere l’atmosfera memorabile ed emozionante sarà la grandiosa colonna sonora affidata all’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori. La direzione musicale sul palco sarà curata magistralmente dal Maestro Leonardo De Amicis, affiancato dal talento dei cori Laudate Dominum e Jubilus Ensemble. Le note musicali faranno da perfetto ponte narrativo tra i diversi interventi artistici, alla presenza delle massime cariche dello Stato e di numerosi ospiti illustri.

Gli ospiti della diretta da Piazza del Quirinale

Il ricchissimo cast di protagonisti attesi sul palco rappresenta un vero e proprio specchio dell’eccellenza culturale e artistica italiana. Per la musica, vediamo alternarsi sul palco artisti amatissimi dal grande pubblico come Gianni Morandi, Annalisa, Luca Barbarossa e il frontman dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, affiancati da eccellenze mondiali come la mezzosoprano Cecilia Bartoli e i virtuosismi del trombettista Paolo Fresu insieme al pianista Danilo Rea.

Anche il mondo del cinema e del teatro presta i propri volti per interpretare i passaggi chiave di questi ottant’anni di conquiste sociali e trasformazioni culturali. Tra i protagonisti più attesi troviamo registi e interpreti straordinari del calibro di Paola Cortellesi, Carlo Verdone, Luca Zingaretti, Cristiana Capotondi, Flavio Insinna, Cesare Bocci, Carolina Crescentini, Marta Gastini e Massimo Popolizio. Inoltre, il pubblico potrà assistere a un momento di assoluta poesia visiva grazie a un’esibizione esclusiva di Roberto Bolle, realizzata appositamente per questa solenne ricorrenza.

Infine, non poteva mancare lo sport, da sempre veicolo fondamentale di orgoglio tricolore. Sul palco salgono leggende indimenticabili del calcio come Alessandro Del Piero e Giuseppe Bergomi, grandi campionesse degli sport invernali come Federica Brignone e Arianna Fontana, lo storico marciatore Abdon Pamich e la straordinaria energia della schermitrice paralimpica Bebe Vio.

Lo speciale I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum sarà visibile in chiaro in televisione e contemporaneamente in diretta streaming o on demand sulla piattaforma RaiPlay. Una serata da vivere insieme, per riscoprirci uniti sotto la stessa bandiera.