Paltrinieri e Rossella Fiamingo coppia da podio alle Olimpiadi: la promessa e l’appuntamento serale

Fonte: Getty Images Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo

Alle Olimpiadi di Parigi, tra vittorie, medaglie e competizione, una coppia ci sta davvero facendo sognare. Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo sono riusciti a portare a casa due medaglie e, insieme alla felicità del risultato, il loro pensiero è di poter festeggiare insieme.

Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo coppia da podio

Serata da sogno della di martedì 30 luglio per Gregorio Paltrinieri e Rossella Fiamingo, atleti olimpici che hanno gareggiato alla finale della loro specialità riuscendo entrambi a salire sul podio.

Gregorio Paltrinieri, classe 1994, si è misurato negli 800 stile libero ottenendo la medaglia di bronzo e, quasi contemporaneamente, Rossella Fiamingo è scesa in pedana per la finale a squadre della spada confrontandosi insieme alle compagne con la squadra francese e vincendo la medaglia d’oro. Due gare davvero incredibili, che oltre a regalarci due medaglie, ci confermano ancora una volta la bravura del team di atleti italiani.

Una coppia di veri campioni, che anche durante le competizioni non ha potuto fare a meno di pensarsi vicendevolmente. “Le ho mandato dieci messaggi e non mi ha risposto ancora” ha scherzato Paltrinieri mentre la sua fidanzata era intenta nella gara da record, per poi aggiungere “Non vedo l’ora di essere al villaggio e vederla“.

“Terzo oro per l’Italia e un bronzo per Greg, sono superfelice” ha dichiarato felice ed emozionata la Fiamingo subito dopo aver scoperto il magnifico risultato del suo compagno che, pare, non volesse nemmeno partecipare alla gara.

“Con Fabrizio avevo pensato di non fare gli 800 e di fare solo la 10 chilometri e i 1500 perché veniva meglio come programmazione. Poi all’ultimo secondo ho detto ‘Va be’, fammeli provare…’ È incredibile. Questa medaglia è per me e per tantissime persone: per la mia ragazza, per la mia famiglia, per Fabrizio, per tutta la squadra dei ragazzi con cui mi alleno.” Ha raccontato il nuotatore.

Fonte: IPA

Paltrinieri e Fiamingo, un amore nato alle Olimpiadi

Un amore condiviso per lo sport che li ha portati ad avvicinarsi proprio durante un’Olimpiade. I due infatti hanno iniziato la loro relazione durante le Olimpiadi di Tokyo. Una storia inizialmente tenuta lontana dai riflettori tra una gara e l’altra, poi diventata una delle relazioni più belle e seguite dello sport italiano anche per la dolcezza con cui i due la raccontano sui loro canali social.

Rossella era appena uscita dalla relazione con il nuotatore Luca Dotto: una storia d’amore molto dolorosa e finita quando lei ha scoperto di essere stata tradita con una campionessa di nuoto sincronizzato.

Un momento non semplice per la schermitrice, che però ora ha ritrovato la serenità a fianco di Gregorio e può godersi le vittorie di entrambi e gioire di un risultato da record alle Olimpiadi di Parigi: è la prima volta, infatti, che l’Italia vince il primo posto a squadre nella spada femminile, e nessun nuotatore azzurro era stato in grado di salire sul podio per ben tre edizioni delle Olimpiadi.

Fonte: Getty Images

Nell’attesa di costruire un futuro insieme fatto ancora di amore e tante soddisfazioni, la coppia, si vive il presente: dopo aver ottenuto il risultato che ci ha fatti sognare, i due si sono sentiti in videochiamata immortalando il momento con uno scatto che la schermitrice ha condiviso nelle sue storie Instagram. Medaglie al collo, sorrisi radiosi, e la promessa di abbracciarsi e festeggiare al loro ritorno nel villaggio olimpico.