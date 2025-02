Lorenzo Rovagnati, chi è la moglie Federica Sironi e quanti figli aveva

È scomparso in un tragico incidente Lorenzo Rovagnati, amministratore delegato dell’omonima azienda di salumi: è precipitato insieme a due piloti nel suo elicottero, vicino al Castello di Castelguelfo, nel comune di Noceto, a Parma, che era proprietà della famiglia. Lascia la moglie Federica Sironi, incinta, e i due figli piccoli.

Lorenzo Rovagnati, l’amore per la famiglia

Un imprenditore di grande talento, ma soprattutto un uomo “buono, onesto e operoso, amato e stimato da tutti coloro che lo conoscevano in azienda e non solo”, ricorda Luciano Casiraghi, sindaco di Biassono. Legatissimo alla famiglia d’origine, Lorenzo Rovagnati guidava l’azienda di famiglia con il fratello maggiore Feruccio (più grande di tre anni), entrambi amministratori delegati e la madre Claudia Limonta Rovagnati, che è il presidente.

Era stato il padre Paolo a portare l’azienda al successo che conosciamo oggi, che fattura oltre 300 milioni di euro l’anno, con oltre mille dipendenti attivi in 20 paesi. I figli poi ne presero il comando nel 2008, quando il padre scomparve all’età di 68 anni: un legame, quello con Paolo, che rimarrà immutato anche dopo la morte, dato che la foto utilizzata per apparire sui giornali era sempre quella che vedeva la mamma presidente e i due figli amministratori delegati ritratti con alle spalle il quadro del padre.

La vita privata di Lorenzo non è mai stata sotto la luce dei riflettori. Aveva sposato la moglie Federica Sironi l’1 giugno del 2019, a Macherio nella Chiesa di San Gervaso e San Protaso. La coppia ha avuto due figli ed era in attesa del terzo. Il sindaco di Noceto, Fabio Fecci, nel descrivere l’imprenditore ha fatto riferimento proprio alla felicità di entrambi per questa gravidanza: “Più volte sono stato a casa loro, loro a casa mia, hanno avuto modo di conoscere la mia famiglia. Sono colpito, non ci posso credere. Un ragazzo giovane, papà di due figli, non doveva capitare. Due giorni fa mi aveva detto che era galvanizzato perché stava aspettando il terzo“.

Il tragico incidente

Lorenzo Rovagnati è morto nello schianto del suo elicottero in una delle tenute di famiglia. La tragedia è avvenuta nei pressi del castello di Castelguelfo, maniero medievale lungo la via Emilia a Noceto, in provincia di Parma, che appartiene alla famiglia Rovagnati. L’elicottero è precipitato in uno degli appezzamenti nei dintorni della struttura.

A causare il tragico incidente probabilmente una fitta nebbia presente nella zona, che assieme all’oscurità riduceva la visibilità: stanno indagando i carabinieri, intervenuti sul posto assieme al 118 e ai vigili del fuoco, coordinati dalla Procura di Parma. Anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Ansv) ha aperto un’inchiesta sull’incidente inviando sul luogo dello schianto un team investigativo.

Lorenzo Rovagnati era solito raggiungere il castello di famiglia in elicottero partendo dalla sede dell’azienda che si trova a Biassono, in provincia di Monza: faceva infatti la spola tra la Lombardia, dove viveva, e le tenute a Noceto. Secondo una prima ricostruzione riportata da Ansa, sembra che l’elicottero fosse in fase di decollo, ma l’esatta dinamica dell’incidente non è ancora chiara.