“Federica Nargi e Alessandro Matri si sono sposati”: le nozze dopo 17 anni d’amore

Dopo 17 anni di relazione e due figlie, Federica Nargi e Alessandro Matri si sono sposati: l'indiscrezione sulla coppia

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IPA Federica Nargi e Alessandro Matri

Un matrimonio totalmente inaspettato quello di Federica Nargi e Alessandro Matri: la coppia, insieme da ben 17 anni e con due figlie, sarebbe convolata a nozze il 6 giugno a Milano. Una notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno e che corona un amore lungo e duraturo, uno dei più solidi dello showbiz italiano.

Federica Nargi e Alessandro Matri sposi a Milano: l’indiscrezione

Dopo ben 17 anni d’amore, Federica Nargi e Alessandro Matri sarebbero convolati a nozze: il condizionale è d’obbligo visto che si tratta di un’indiscrezione. Lo scoop è stato lanciato su Instagram dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che tra le storie ha fatto sapere che la coppia si è sposata il 6 giugno a Milano.

Nessun dettaglio trapelato sul matrimonio, né sulla location o sugli invitati: la cerimonia è stata celebrata nel massimo riserbo, come del resto è stata vissuta la loro storia, sempre lontana da gossip e pettegolezzi. Non a caso quello dell’ex velina e dell’ex calciatore è uno degli amori più solidi del mondo dello spettacolo nostrano, anche se come tutti ha avuto alti e bassi.

“Nell’amore ci vuole tanta buona volontà. I momenti di crisi li passano tutti, e anche noi ne abbiamo avuti. Niente di grave, eh”, aveva rivelato qualche tempo fa Federica, smentendo una realtà patinata che non le appartiene. “Quando mi dicono: ‘Ah, che bello, siete come la famiglia del Mulino Bianco’, io sorrido. La famiglia del Mulino Bianco non esiste. I problemi si affrontano e si superano”.

I due non hanno mai smesso di sostenersi a vicenda nel corso della loro storia: “Alessandro e io siamo simili, abbiamo sempre cercato di tutelare la nostra famiglia, il nostro rapporto, e credo che il segreto dei diciassette anni insieme sia questo. Ci aiutiamo. Lui non mi ha mai fatto pesare niente, mai ostacolato”.

Il desiderio di pronunciare il fatidico Sì

Non è la prima volta che si parla di nozze per Federica Nargi e Alessandro Matri: più volte è stata data la notizia, spesso smentita dai diretti interessati. “Siamo cresciuti insieme, io avevo diciotto anni, lui ventitré. È una rarità avere un rapporto del genere nel nostro mondo ma il nostro segreto è che siamo rimasti fedeli a noi stessi”, aveva raccontato a Verissimo.

Un legame che negli anni è cresciuto, diventando più forte e intenso, e che è culminato con la nascita di Sofia e Beatrice, i loro gioielli e la promessa d’amore più grande che potessero farsi. Non ha mai nascosto di desiderare i fiori d’arancio con Alessandro, ma negli anni le cose sono cambiate, ammettendo nel salotto di Silvia Toffanin di aver accantonato l’idea di indossare l’abito bianco, forte del sentimento che la lega al compagno di una vita.

“Una volta lo sognavo, vedevo il matrimonio come un traguardo da raggiungere. Ma ora, dopo due figlie, più traguardo di così…”, aveva raccontato qualche tempo fa. E se davvero adesso hanno deciso di giurarsi amore eterno, non potrebbe esserci promessa più bella, vissuta lontano dal clamore e nell’intimità che hanno sempre preservato.