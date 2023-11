Fonte: IPA Jennifer Lawrence, 10 look tra glamour e tabù infranti

Quando si vive una vita sotto i riflettori bisogna mettere in conto che le chiacchiere sul web sono all’ordine del giorno. Tra rumors su nuovi amori, presunte gravidanze e indiscrezioni su prossimi progetti, capita che le star siano costrette a confermare o smentire le voci che circolano sul loro conto. L’ultima a decidere di mettere a tacere fan e media è Jennifer Lawrence, che ha parlato insieme a Kylie Jenner di un tema caldissimo quando di mezzo ci sono le star: la chirurgia estetica.

Jennifer Lawrence: nessun ritocchino, ma un ottimo trucco

Ritocchini, punture e piccoli cambiamenti sono del tutto naturali nel mondo delle celebrità. La perenne esposizione mediatica e la volontà di voler essere visti sempre al meglio invoglia moltissimi ad avvicinarsi alla chirurgia estetica per tentare di fermare gli inevitabili segni del tempo. All’interno del mondo del web, però, capita spesso di leggere notizie riguardanti interventi estetici che risultano poi essere del tutto falsi. L’ultima a smentire queste voci è stata Jennifer Lawrence. L’attrice trentatreenne già vincitrice di un premio Oscar come miglior attrice, ha voluto mettere a tacere tutte le dicerie sul suo conto che parlavano di un intervento estetico volto a migliorare l’aspetto del suo viso.

Durante una lunga conversazione con Kylie Jenner per Interview Magazine, la Ragazza di Fuoco ha attribuito i meriti del suo nuovo look al make-up e al tempo che quotidianamente dedica al suo aspetto. “Penso che sia incredibile ciò che il trucco può fare. Lavoro con Hung [Vanngo], che delinea benissimo il labbro. Alcune volte mi viene da chiamarlo chirurgo plastico, perché tutti negli ultimi mesi da quando lavoro con lui sono convinti che abbia subito un intervento chirurgico agli occhi.” ha scherzato l’attrice.

Jennifer Lawrence spegne le voci sulla chirurgia: “Sto invecchiando”

Nessun intervento di chirurgia quindi per la star di Hunger Games. Ma per quale motivo i fan erano convinti che l’attrice avesse ceduto alla chirurgia? Le voci sono nate dopo un’apparizione della Lawrence a una sfilata di Dior, in cui ha sfilato sul red carpet con un aspetto leggermente diverso dal solito. Da quel momento, tra gli utenti dei social network ha iniziato a circolare la voce che Jennifer Lawrence avesse fatto ricorso alla chirurgia estetica per rimodellare sia il naso che le labbra.

Un’ipotesi che Jennifer ha subito smentito: “Ho iniziato a lavorare nel mondo del cinema a 19 anni. Ho semplicemente perso i lineamenti da bambina e sono cambiata anche perché sto invecchiando. Tutti pensano che abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica per il mio naso, ma la verità è che è esattamente lo stesso. Le mie guance sono diventate più piccole. Grazie per avermi dato modo di chiarire la questione” ha continuato la Lawrence parlando con Kylie Jenner. Una risposta chiara, che smentisce tutte le illazioni e che sottolinea quanto i fan si concentrino troppo spesso sul confronto tra il prima e il dopo, proprio come è successo a Zac Efron, senza però tenere conto che molte differenze sono dovute al tempo che passa, e che le star non sono immuni all’invecchiamento.