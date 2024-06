Hunger Games, nuovo capitolo: quando esce il prossimo romanzo della saga

Fonte: IPA "Hunger Games", nuovo capitolo

Una saga ormai divenuta intramontabile e importantissima per tanti ragazzi e ragazze che si sono emozionati leggendola e vedendola riproposta sul grande schermo. Hunger Games, la serie di libri ambientati in un mondo distopico in cui alcuni ragazzi devono partecipare come tributi in una serie di prove per la sopravvivenza, è un cult in mondiale. Ora, Suzanne Collins, autrice della storia, ha deciso di portare avanti il racconto scrivendo Sunrise on the Reaping, il quinto episodio della saga. Ecco cosa sappiamo.

“Sunrise on the Reaping”, il quinto capito di “Hunger Games”

Una storia di sentimenti forti, di lotta e di rivolta che è impossibile non amare. La saga di Hunger Games, fin dalla sua prima pubblicazione, è stata in grado di tenere incollati i fan pagina dopo pagina, in un vortice di emozioni che solo una storia ben riuscita e dei personaggi tangibili come Katniss Everdeen, interpretata nei film da Jennifer Lawrence, e i suoi compagni sanno essere. Dai libri ai film, Hunger Games ci ha trasportati in un mondo distopico in cui i giovani tributi devono lottare non solo per la sopravvivenza ma anche, purtroppo, per far divertire quella parte di popolazione ricca e agiata che non conosce la vita vissuta nei distretti più poveri.

Con La ballata dell’usignolo e del serpente, film con protagonista una bellissima Rachel Zegler e uscito il 15 novembre 2023 che racconta le vicende accadute 64 anni prima dell’inizio del primo capitolo di Hunger Games, avevamo potuto assaporare una nuova storia legata a quel mondo. Ora Suzanne Collins ha deciso di fare un passo in più: in uscita quindi Sunrise on the Reaping, il quinto capitolo della saga il cui romanzo uscirà il 18 marzo 2025. Ancora da capire se la data sarà la stessa in tutto il mondo o se dovremo aspettare.

Il nuovo libro è ambientato 24 anni prima del primo capitolo della saga e 40 anni dopo il libro più recente e racconta le vicende avvenute durante cinquantesimo Hunger Games.

“Con Sunrise on the Reaping, mi sono ispirata all’idea di sottomissione implicita di David Hume e, secondo le sue parole, ‘alla facilità con cui i molti sono governati dai pochi. La storia si prestava anche ad un’analisi più profonda dell’uso della propaganda e del potere di coloro che controllano la narrazione. La domanda ‘Vero o non reale?’ mi sembra ogni giorno più urgente”. Ha spiegato la scrittrice.

“Sunrise on the Reaping”, presto anche il film

Con un successo come quello dei capitoli precedenti, in molti si sono chiesti se anche per il quinto libro è previsto un adattamento cinematografico. La risposta di Lionsgate, che ha distribuito i film di tutti e quattro i precedenti libri di Hunger Games, non ha tardato ad arrivare. Il film tratto da Sunrise on the Reaping uscirà nelle sale americane il 20 novembre 2026 sotto la regia di Francis Lawrence, che ha lavorato su tutti tranne il primo Il film Hunger Games.

“Suzanne Collins è una grande narratrice e la nostra stella polare creativa”, ha dichiarato il presidente della Lionsgate Adam Fogelson. “Non potremmo essere più fortunati che essere guidati e fidati da un collaboratore il cui talento e la cui immaginazione sono così costantemente brillanti.”