Fonte: Getty Images Travis Kelce e Taylor Swift

Si è conclusa nella notte tra il 18 e il 19 febbraio la 49esima edizione dei People’s Choice Awards: una serata che, grazie al voto di fan e spettatori, ha incoronato i migliori personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i nomi più acclamati impossibile non notare Taylor Swift e Travis Kelce, che hanno ottenuto entrambi premi continuando la scia di successo e amore che li contraddistingue.

“People’s Choice Awards”, Swift e Kelce trionfano da lontano

Una notte, quella a cavallo di domenica 18 e lunedì 19 febbraio 2024, che ha acceso i riflettori sul Barker Hangar di Santa Monica, in California, premiando i candidati ai People’s Choice Awards. L’evento dedicato ai premi statunitensi presentato da Simu Liu, ha decretato i migliori e le migliori nelle categorie legate alla serialità, cinema e musica. Grande nominata di questa edizione è sicuramente Taylor Swift, che ha vinto quattro premi nelle categorie di artista femminile, artista pop, tournée di concerti e celebrità sociale. Sfortunatamente, la cantante non ha potuto presenziare all’evento per via del suo Eras Tour, la serie di concerti internazionali che porteranno la sua musica in giro per il mondo. Grande momento anche per il fidanzato Travis Kelce, che dopo la vittoria del Super Bowl, ha trionfato nella categoria di Atleta dell’anno.

Riflettori puntanti anche su Barbie, che dopo le polemiche legate alle candidature agli Oscar, si riscatta ottenendo 8 nomination e 5 premi, compreso quello come attrice dell’anno a Margot Robbie.

“People’s Choice Awards”: tutti i vincitori

Cinema

Film dell’anno

Barbie

Film commedia dell’anno

Barbie

Film action dell’anno

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Film drammatico dell’anno

Oppenheimer

Attore dell’anno

Ryan Gosling, Barbie

Attrice dell’anno

Margot Robbie, Barbie

Attore/Attrice comedy dell’anno

Jennifer Lawrence, No Hard Feelings

Attore/Attrice action dell’anno

Rachel Zegler, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes

Attore/Attrice drama dell’anno

Jenna Ortega, Scream VI

Performance cinematografica dell’anno

America Ferrera, Barbie

Televisione

Serie dell’anno

Grey’s Anatomy

Serie drama dell’anno

The Last of Us

Serie comedy dell’anno

Only Murders in the Building

Serie sci-fi/fantasy dell’anno

Loki

Attore tv dell’anno

Pedro Pascal, The Last of Us

Attrice tv dell’anno

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Attore/Attrice drama dell’anno

Jennifer Aniston, The Morning Show

Attore/Attrice comedy dell’anno

Jeremy Allen White, The Bear

Performance televisiva dell’anno

Billie Eilish, Swarm

Star reality dell’anno

Khloé Kardashian, The Kardashian

Concorrente dell’anno

Ariana Madix, Ballando con le stelle

Talk show diurno dell’anno

The Kelly Clarkson Show

Talk show notturno dell’anno

The Tonight Show con Jimmy Fallon

Musica

Artista uomo dell’anno

Jung Kook

Artista donna dell’anno

Taylor Swift

Artista country maschile dell’anno

Jelly Roll

Artista country femminile dell’anno

Lainey Wilson

Artista latino maschile dell’anno

Bad Bunny

Artista latina donna dell’anno

Shakira

Artista pop dell’anno

Taylor Swift

Artista hip-hop dell’anno

Nicki Minaj

Artista r&b dell’anno

Beyoncé

Il nuovo artista dell’anno

Ice Spice

Il gruppo/duo dell’anno

Stray Kids

L’album dell’anno

Guts, Olivia Rodrigo

La canzone di collaborazione dell’anno

Barbie World, Nicki Minaj e Ice Spice con Aqua

Il tour di concerti dell’anno

Taylor Swift The eras tour

La canzone dell’anno

Vampire, Olivia Rodrigo

La celebrità sociale dell’anno

Taylor Swift

L’atleta dell’anno