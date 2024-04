iHeartRadio Music Awards 2024, premiata Taylor Swift: tutti i vincitori

Fonte: Getty Images Taylor Swift, miglior artista dell'anno agli "iHeartRadio Music Awards" 2024

Gli iHeartRadio Music Awards 2024 si sono svolti lunedì primo aprile a Los Angeles tra esibizioni, premi e tanta commozione. Tra i candidati e vincitori, come sempre nell’ultimo periodo, svetta Taylor Swift, che ha ricevuto i suoi premi a distanza.

“iHeartRadio Music Awards 2024”, Taylor Swift vince da lontano

Una serata di grande musica e spettacolo quella degli iHeartRadio Music Awards 2024, l’annuale premiazione condotta da Ludacris al Dolby Theatre di Los Angeles in cui i premi vengono assegnati in base al successo ottenuto sulle stazioni radiofoniche della piattaforma. Tra i candidati più attesi nelle categorie, quest’anno, Taylor Swift, che è riuscita a ottenere 9 nomination. Si sono difesi bene anche artisti come Jelly Roll, SZA e 21 Savage con otto nomination e Olivia Rodrigo con sette.

La cantante, acclamatissima, è stata scelta come vincitrice, tra gli altri, del premio artista dell’anno, ma non ha potuto partecipare alla premiazione per via del suo The Eras Tour. Ha comunque voluto ringraziare per i premi ottenuti tramite un videomessaggio: “Ehi! Volevo ringraziare tantissimo chiunque abbia votato per questo premio. iHeart, sei stato anche incredibilmente di supporto nel corso della mia intera carriera, ma soprattutto quest’anno è stato davvero spettacolare. Sono così grata per questo.“

Fonte: Getty Images

Momento di grande felicità anche per SZA che si è aggiudicata tre premi nel campo R&B: artista dell’anno, album dell’anno per SOS e canzone dell’anno per Snooze. La sua quarta vittoria è quella nella categoria canzone dell’anno per tutti i generi con Kill Bill.

Fonte: Getty Images

“iHeartRadio Music Awards 2024”: tutti i vincitori

Ecco i vincitori nelle categorie musicali:

Canzone dell’anno

Kill Bill– SZA

Artista dell’anno

Taylor Swift

Miglior duo/ gruppo dell’anno

OneRepublic

Miglior collaborazione

Calm Down – Rema e Selena Gomez

Miglior produttore dell’anno

Jack Antonoff

Miglior cantautore

Ashley Gorley

Miglior canzone pop

Flowers – Miley Cyrus

Miglior artista pop

Taylor Swift

Miglior artista pop emergente

Jelly Roll

Album pop dell’anno

Olivia Rodrigo, Guts

Canzone country dell’anno

Heart like a truck – Lainey Wilson

Album country dell’anno

Morgan Wallen, One thing at a time

Miglior canzone hip hop

All My Life – Lil Durk con J. Cole

Miglior Artista hip pop

Drake

Miglior artista hip hop emergente

Ice Spice

Miglior canzone R&B

Snooze– SZA

Artista R&B dell’anno

SZA

Miglior nuovo artista R&B

Victoria Monet

Album R&B dell’anno

SZA, SOS

Canzone alternativa dell’anno

One More Time– Blink-182

Artista alternativo dell’anno

Fall Out Boy

Miglior nuovo artista (alt e rock)

Noah Kahan

Album alternativo dell’anno

boygenius, The record

Canzone rock dell’anno

Lost – Linkin Park

Artista rock dell’anno

Foo Fighters

Album rock dell’anno

Metallica, 72 Seasons

Canzone dance dell’anno

Strangers – Kenya Grace

Artista di danza dell’anno

Tiesto

Canzone pop latina/urbana dell’anno

Shakira: Bzrp Music Sessions, vol. 53– Shakira e Bizarrap

Artista pop latino/urbano dell’anno

Karol G

Miglior nuovo artista (pop latino/urbano)

Young Miko

Album pop latino/urbano dell’anno

Karol G, MAÑANA SERÁ BONITO

I migliori testi

It is over now? (Taylor version)– Taylor Swift

Miglior video musicale

Seven – Jung Kook ft. Latto

Il miglior esercito di fan

BTS Army