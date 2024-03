Perché guardare The Eras Tour, il film concerto di Taylor Swift

Fonte: IPA The Eras Tour, il film concerto di Taylor Swift

Impossibile ormai non aver sentito parlare di Taylor Swift, che da reginetta del mondo Disney è diventata un vero e proprio caso internazionale grazie al suo enorme successo. Tra copertine del Time, premi vinti e grossi riconoscimenti, la cantante americana è un punto saldo della musica contemporanea per molti, con un successo che l’ha portata a essere una delle artiste più acclamate e seguite del momento. Per i fan più accaniti e per chi, invece, ha voglia di capire meglio il perché del suo enorme successo, ora è possibile vedere The Eras Tour, il film concerto della cantante che ci trasporta all’interno del suo tour musicale.

“The Eras Tour”, il film concerto di Taylor Swift

Bellissima e di talento, Taylor Swift è ormai da anni un’icona di stile che accende hype e curiosità alle nuove generazioni. Con i suoi testi e le sue performance indimenticabili, la cantante è riuscita a battere ogni record, arrivando a essere eletta persona dell’anno 2023 dal Time. Ora, la cantante è impegnata nelle date internazionali del suo Tour, con cui sta letteralmente facendo impazzire il mondo, non senza qualche polemica.

Per coloro che non possono godersi il concerto dal vivo, la cantante ha pensato a The Eras Tour, un film concerto che punta a raggiungere tutti, sprigionando tutta la grinta e il talento di un’artista che ormai non ha bisogno di presentazioni. Uscito nelle sale a ottobre 2023, il film ha sbancato il botteghino raccogliendo alla fine 261 milioni, e ora promette di ottenere un enorme successo in visualizzazioni anche in streaming.

“The Eras Tour”, cosa dobbiamo aspettarci

The Eras Tour è un film concerto girato durante le date dal 3 al 9 agosto 2023 al SoFi Stadium di Inglewood, Los Angeles che ha come obiettivo quello di ripercorrere le tappe della carriera di una delle più amate reginette del pop contemporaneo trasportandoci in un’atmosfera immersiva, indimenticabile. Un lungometraggio che comprende circa 40 canzoni contenute nei suoi album. A differenza della sua trasposizione cinematografica, in cui per questione di tempistiche lo spettacolo è stato ridotto da 3 ore e 15 minuti a 2 ore e 45 minuti eliminando cambi d’abito e lunghi applausi, la versione streaming durerà quanto il concerto originale.

Il film in streaming, infatti, includerà cinque brani acustici che non erano stati inclusi nella pellicola pensata per le sale cinematografiche: Cardigan, I Can See You, Death by a Thousand Cuts, Maroon e You Are in Love. Oltre a scenografie pazzesche, Taylor ci stupisce con meravigliosi cambi di outfit, tutti differenti e legati alle performance. La cantante ha infatti indossato più di 40 look firmati da colossi dello stile come Elie Saab, Alberta Ferretti e Roberto Cavalli. Nota di colore imprescindibile, l’iconica chitarra in strass utilizzata nel 2009 per il tour di Fearless: un cimelio molto caro a Taylor Swift perché è stato decorato dai suoi genitori quando era piccola utilizzando una super colla durante un pomeriggio libero.

Dove vedere il “The Eras Tour”

Se non avete potuto vedere il film concerto nelle sale, niente paura. Ora la sua versione streaming è disponibile su Disney+. Bob Iger, CEO di Disney, ha dichiarato che “L’Eras Tour è stato un vero e proprio fenomeno che ha entusiasmato e continua a entusiasmare i fan di tutto il mondo, e siamo davvero felici di portare questo elettrizzante concerto al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+“. Prepariamoci quindi a rendere il nostro salotto una sala da karaoke e goderci uno degli eventi più acclamati di sempre.