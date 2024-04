Taylor Swift rifiuta 9 milioni di dollari dagli Emirati Arabi. E la sua musica torna su TikTok

Fonte: IPA Taylor Swift

Per Taylor Swift la musica non è solo una questione di soldi. O almeno così pare visto che la cantante avrebbe rinunciato a ben 9 milioni di dollari per un concerto privato negli Emirati Arabi. A lanciare l’indiscrezione il rapper French Montana, che ha condiviso sui social network una serie di screenshot.

Perché Taylor Swift ha rifiutato 9 milioni di dollari dagli Emirati Arabi

Come riportano Page Six e Daily Mail, French Montana ha pubblicato uno screenshot di messaggi, successivamente cancellato, che mostrava che gli era stato offerto un milione di dollari per esibirsi accanto ad una importante star il cui nome era oscurato. Da lì sono partite le speculazioni degli addetti ai lavori, fino a quando lo stesso Montana, parlando di su VladTV, ha rivelato: “Avevano un’offerta per uno spettacolo per me e Taylor Swift: lei 9 milioni di dollari, io 1 milione. Da qualche parte negli Emirati”.

Il motivo per cui avrebbe rifiutato, almeno secondo French Montana, non è ben noto e il rappresentante di Taylor Swift ha preferito non rilasciare commenti a riguardo. Per alcuni fan l’artista avrebbe rifiutato perché il compenso non era alla sua altezza: “Meno di Beyoncé. Non c’è da stupirsi che abbia rifiutato”. L’ex leader delle Destiny’s Child è infatti tra le popstar più richieste per eventi privati.

Qualche tempo fa ha incassato 24 milioni di dollari per l’esibizione di un’ora all’inaugurazione del lussuoso hotel Atlantis the Royal a Dubai. Sempre Beyoncé nel 2018 aveva ricevuto un cachet di 4.7 milioni di dollari per cantare al ricevimento pre-matrimoniale della figlia di uno degli uomini più ricchi al mondo, Mukesh Ambani.

Per altri un concerto negli Emirati Arabi andrebbe contro gli ideali di Taylor Swift, da sempre una convinta femminista. “Sarebbe divertente vederla mentre canta The Man negli Emirati Arabi”, ha fatto notare su Reddit un follower menzionando la canzone in cui Taylor canta di diseguaglianza di genere e sessismo che, tra le tante cose, ha vissuto sulla propria pelle.

A detta di altri, invece, “Taylor Swift fa concerti privati solo per gli amici” e i soldi non sono di certo un problema per la 34enne, diventata recentemente miliardaria grazie al suo Eras Tour e al film Taylor Swift:The Eras Tour. Stando alle stime divulgate da Forbes, il suo patrimonio vale più di 1,1 miliardi di dollari.

Le canzoni di Taylor Swift sono tornate disponibili su TikTok

Dall’11 aprile sono tornate disponibili su TikTok le canzoni di Taylor Swift. I brani erano stati rimossi a seguito della disputa legale tra il social cinese e l’etichetta discografica della cantante, la Universal Music, che aveva portato quest’ultima a rimuovere dalla piattaforma circa 3 milioni di canzoni di cui detiene i diritti, tra cui quelle della Swift.

La Universal ha accusato TikTok di non pagare abbastanza per l’utilizzo della sua musica. La disputa non si è ancora conclusa ed è tuttora in corso tanto che su TikTok non sono ancora disponibili le canzoni di molti altri famosi artisti come, giusto per fare qualche nome, Justin Bieber, Billie Eilish, Rihanna.

Non è chiaro il motivo per cui solo le canzoni di Taylor Swift, tra quelle di Universal Music, siano tornate su TikTok. Non è da escludere che sia un modo per pubblicizzare il nuovo album della cantautrice, The Tortured Poets Department: checché se ne dica TikTok resta ad oggi uno dei mezzi di promozione più importanti.