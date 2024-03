Lol 4, quando esce, cast e cosa farà Fedez

Fonte: IPA "Lol 4", cosa farà Fedez

Grandissima attesa per la quarta stagione di Lol che, come le precedenti, vedrà una serie di comici pronti a darsi battaglia per non ridere e farsi ridere. In questa quarta stagione gli spettatori potranno godersi alcune novità. Ecco cosa sappiamo.

“LOL: chi ride è fuori 4”, le novità della quarta stagione

Battute, sketch, momenti esilaranti e un’unica, anche se tutt’altro che semplice, regola: far ridere gli altri, ma concentrarsi per non ridere. È questo il punto fermo di Lol, serie tv di Prime Video che da ormai 3 stagioni fa compagnia agli spettatori amanti della comicità e delle risate spesso no sense.

Anche per questa quarta stagione, il format sarà pressoché lo stesso: 10 comici chiusi in uno studio che, con tutti i mezzi possibili, si sfideranno fino all’ultima risata per arrivare a vincere un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico scelto da colui che ha resistito fino alla fine.

Una delle grandi novità di questo quarto episodio è l’entità del decimo concorrente: un aspirante scelto tra i partecipanti di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, lo show formato da 5 episodi in cui tre grandi della comicità come Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, hanno girato l’Italia insieme a Mago Forest per scovare il decimo concorrente di LOL 4.

A trionfare è stato Loris Lunanzio Fabiani, che dopo aver superato diverse prove e aver sfigato l’altro finalista, Pippo Ricciardi, si è aggiudicato la possibilità di far parte del cast della quarta stagione di Lol.

“LOL: chi ride è fuori 4”, cosa farà Fedez

Anche in questa edizione, Fedez sarà arbitro e conduttore della gara comica dalla control room, insieme all’amico Frank Matano e Lillo Petrolo, che questa volta dovrà immedesimarsi nei panni di un vero e proprio coach.

Fonte: IPA

Ma Fedez non sarà solo padrone di casa: come riportato da Ansa, infatti, per la prima volta il rapper sarà anche concorrente. Non dovrà ridere e, a differenza degli altri artisti in gara, sarà espulso con il cartellino rosso alla prima risata e non avrà a disposizione quello giallo di ammonizione. Non serve sottolineare quanto potrà essere difficile per Federico rimanere impassibile alle frecciate goliardiche dei comici, cercando allo stesso tempo di far sganasciare dei mostri sacri della risata.

“LOL: chi ride è fuori 4”, Cast e quando esce

Ad aggiungersi a Fedez e al nuovo aspirante comico, anche quest’anno la produzione ha scelto una serie di comici di altissimo livello.

Diego Abatantuono, attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e regista teatrale indimenticabile per il suo Eccezzziunale… veramente

attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e regista teatrale indimenticabile per il suo Eccezzziunale… veramente Edoardo Ferrario , comico, attore, imitatore e conduttore radiofonico italiano conosciuto anche per la sua presenza in Quelli che il calcio

, comico, attore, imitatore e conduttore radiofonico italiano conosciuto anche per la sua presenza in Quelli che il calcio Angela Finocchiaro , attrice e comica di gran successo

, attrice e comica di gran successo Maurizio Lastrico , attore e cabarettista molto amato per il suo personaggio in Don Matteo

, attore e cabarettista molto amato per il suo personaggio in Don Matteo Aurora Leone , meravigliosa e ironica quota rosa dei The Jackal

, meravigliosa e ironica quota rosa dei The Jackal Lucia Ocone , comica, imitatrice e attrice

, comica, imitatrice e attrice Giorgio Panariello , comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo

, comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo Claudio Santamaria , attore e doppiatore

, attore e doppiatore Rocco Tanica, tastierista, compositore, e comico parte del gruppo Elio e le Storie Tese

La data di pubblicazione su Prime Video del comedy show non poteva essere che il primo aprile, giorno in cui usciranno i primi 4 episodi. Per gli ultimi due, invece, dovremo aspettare l’8 aprile.