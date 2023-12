Fonte: Prime Video Il cast della quarta stagione di "LOL: Chi ride è fuori"

Nuovo anno nuove risate. Prime Video ha finalmente svelato il cast di Lol: Chi ride è fuori, il comedy show che da ormai 3 stagioni recluta una serie di comici fortissimi pronti a farci ridere, cercando però di non ridere a loro volta. Come di consueto, anche in questa quarta stagione Fedez, insieme a Frank Matano e Lillo Petrolo, dovrà controllare che i comici rimangano seri fino alla fine del programma. Scopriamo il nuovo cast.

“LOL 4”: il cast della nuova stagione

L’attesa è finalmente finita. LOL: Chi ride è fuori sta per tornare, e anche per la sua quarta stagione Prime Video ha scelto un cast fortissimo. Anche quest’anno, dieci comici si sfideranno in una battaglia fatta di battute, sketch e imitazioni per provare a far ridere i propri avversari. L’obiettivo? Riuscire a rimanere seri per sei ore evitando di farsi prendere dal troppo divertimento e vincere così un premio finale di 100.000 euro da devolvere a un ente benefico scelto dal vincitore.

Come sempre, a osservare e controllare che i comici non ridano nella control room ci sarà Fedez, affiancato da Frank Matano e Lillo Petrolo, l’indimenticabile Posaman della prima stagione che per questa stagione vestirà i panni di vero e proprio coach. Alla prima risata di uno dei comici, come sempre dalla control room scatterà un cartellino giallo di ammonizione, seguito alla successiva dal cartellino più temuto: quello rosso, che decreta l’espulsione dal gioco dopo due sole risate. Una sfida molto ardua per dei comici di alto livello come quelli scelti per questa stagione: scopriamo chi proverà a vincere rimanendo serissimo per sei lunghe ore:

Diego Abatantuono, attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e regista teatrale indimenticabile per il suo Eccezzziunale… veramente

attore, sceneggiatore, comico, conduttore televisivo e regista teatrale indimenticabile per il suo Eccezzziunale… veramente Edoardo Ferrario , comico, attore, imitatore e conduttore radiofonico italiano conosciuto anche per la sua presenza in Quelli che il calcio

, comico, attore, imitatore e conduttore radiofonico italiano conosciuto anche per la sua presenza in Quelli che il calcio Angela Finocchiaro , attrice e comica di gran successo

, attrice e comica di gran successo Maurizio Lastrico , attore e cabarettista molto amato per il suo personaggio in Don Matteo

, attore e cabarettista molto amato per il suo personaggio in Don Matteo Aurora Leone , meravigliosa e ironica quota rosa dei The Jackal

, meravigliosa e ironica quota rosa dei The Jackal Lucia Ocone , comica, imitatrice e attrice

, comica, imitatrice e attrice Giorgio Panariello , comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo

, comico, cabarettista, imitatore, attore e conduttore televisivo Claudio Santamaria , attore e doppiatore

, attore e doppiatore Rocco Tanica, tastierista, compositore, e comico parte del gruppo Elio e le Storie Tese

“LOL 4”: il decimo concorrente

Grande novità di quest’anno, è la presenza all’interno del cast di un aspirante comico che si aggiungerà ai 9 vip per gareggiare e misurarsi con loro in questa ardua sfida. Il nuovo concorrente sarà scelto tra i partecipanti di di LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro, il nuovo show Original formato da 5 episodi disponibile in esclusiva su Prime Video a partire da inizio 2024. In questo nuovo talent, tre grandi della comicità come Elio, Katia Follesa e Angelo Pintus, gireranno l’Italia per scovare il decimo concorrente di LOL 4. Insieme a loro, Mago Forest, nei panni di presentatore, accompagnerà i tre giudici nella ricerca del concorrente perfetto, che dovrà farli ridere più degli altri. L’appuntamento per questa ricerca è per inizio 2024, dovremo invece aspettare ancora un po’ per sapere quando potremo iniziare a ridere con la quarta stagione di LOL: Chi ride è fuori.