Fonte: IPA Katia Follesa

Il Nove sembra ormai ufficialmente l’ultima grande tendenza in termini televisivi per i personaggi del piccolo schermo. La Rai non attira più come prima e il passaggio di Amadeus, dopo quello di Fazio, sta generando un effetto domino.

L’ultima della lista è Katia Follesa, che ha confermato la sua nuova collaborazione. Non un addio a una rete per passare a Discovery, sia chiaro, semplicemente un nuovo accordo stipulato. Lei infatti, come ha spiegato a TvBlog, non è legata contrattualmente a nessuna rete.

Katia Follesa su novembre

”Nella vita è importante cambiare e credo d’aver fatto la scelta giusta. Approdo su Nove e mi fa molto piacere che sia arrivato Amadeus. La squadra è accogliente e c’è voglia di sperimentare”. Parole che dimostrano come Katia Follesa sia decisamente carica per quest’avventura.

Sarà alla conduzione di un programma, per la prima volta in carriera. Di recente l’abbiamo vista impegnata su Prime Video, ma nel ruolo di giudice. Stavolta presenterà Comedy Match, prodotto da Banijay Italia e in onda su Nove per cinque puntate. La sesta e ultima sarà invece un best of.

L’avvio della messa in onda è dietro l’angolo, ovvero il 25 aprile, a partire dalle ore 21.25. Per chi volesse, però, è già disponibile in anteprima su Discovery+, in streaming.

Come il titolo suggerisce, si tratta di uno scontro tra comici, suddivisi in due squadre, capitanate in alternanza da Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli e Paola Minaccioni. Ecco invece chi sono gli artisti chiamati a compore i team, a turno: Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino e Gigi Rock.

Katia Follesa ha spiegato come in studio ci sarà il pubblico. Avranno tutti un telecomando, con il quale decretare la squadra migliore dopo 8 match totali di improvvisazione: “Non è un game e il premio è strampalato. L’obiettivo è solo far ridere”.

La verità su Angelo Pisani

Nel cast di Comedy Match c’è anche Angelo Pisani, suo storico compagno. I due sono al centro di rumors di gossip, che vorrebbero un definitivo addio. Rapporti sereni ma strade differenti sul fronte sentimentale. Questa versione non è però quella ufficiale, che di fatto è assente.

Il settimanale Diva e Donna ha riportato un virgolettato della comica, che spiegava come dinanzi a certe notizie lei e Angelo Pisani si sarebbero messi a ridere. Di fatto una smentita dei rumor. La diretta interessata ha però voluto chiarire almeno questo aspetto: “Non ho smentito niente. Non ho affrontato il tema. Né io né Angelo abbiamo rilasciato dichiarazioni. Tutto questo è inventato e si tratta di vecchie interviste mescolate. Non abbiamo risposto volutamente”.

Per lei semplicemente tutto questo clamore non ha senso d’esistere. Non si sente Ilary Blasi e non ritiene lui vantare una fama degna di Francesco Totti. Ciò a sottolineare come non siamo mai stato oggetto d’interesse dei paparazzi e certa morbosità non la comprende: “La gente non sa niente, ma fa congetture e parla. È un terreno delicato e di questo non parlo”.