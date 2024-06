Amadeus potrebbe riportare in vita La Corrida sul Nove dopo l'ultima edizione condotta da Carlo Conti: ecco le ipotesi per il futuro

Fonte: IPA Amadeus

Non è ancora scemato l’entusiasmo per il passaggio di Amadeus al Nove, anche perché ufficialmente il suo lavoro a schermo non ha avuto inizio. Occorre attendere la prossima stagione post estate per dare il via allo scontro a distanza con la Rai e Mediaset.

Nel frattempo, però, non mancano le ipotesi al vaglio, con alcune segrete e altre svelate dalla stampa. L’ultima in ordine cronologico è il possibile ritorno de La Corrida.

La Corrida, conduce Amadeus

Stando alle indiscrezioni degli ultimi mesi, non sembra esserci grande spazio per le novità nel prossimo futuro di Amadeus. Sul Nove sembra proprio che Discovery voglia gestire con cautela questa fase. La Rai perde colpi e Warner si propone come principale alternativa.

Ciò attraverso alcuni programmi ben noti e amati, come ad esempio La Corrida. Questo è un vero e proprio classico della televisione italiana, passato nel tempo da Corrado a Gerry Scotti, da Flavio Insinna a Carlo Conti. Quest’ultimo, confermato come nuovo direttore artistico del Festival di Sanremo per le prossime due edizioni, lo ha abbandonato dopo lo scoppio della pandemia. Da allora Mediaset non ha più pensato di riportarlo in onda.

Stando a quanto riportato da Davidemaggio, Amadeus potrebbe cimentarsi in questa particolare sfida, non priva di rischi. Sembra proprio che lo show sia al vaglio, anche se una decisione in merito non sembra essere nei piani immediati della rete.

Banijay pare scalpitare, al punto d’aver già iniziato a portarsi avanti con i lavori. Il semaforo verde manca ma la casa di produzione intende farsi trovare pronta, qualora ci fosse il via libera. È importante non perdere l’attimo giusto in questa fase, considerando anche la sfida silenziosa a distanza con Fremantle. C’è voglia di trovare ampio spazio sul Nove con Amadeus, garantendo le soluzioni più allettanti.

Amadeus sul Nove, i programmi

Come spiegato, la situazione di Amadeus al Nove è in essere. Se è vero che è ormai certo il suo approdo, lo stesso non si può dire dei programmi che condurrà. Il primo step è rappresentato da I soliti Ignoti, programma blasonato e ampiamente consolidato.

Da escludere invece un trasferimento di X-Factor in tempi brevi. L’ipotesi era stata paventata nei mesi scorsi, prima del grande annuncio della rivoluzione interna del talent in onda su Sky. Nuova conduttrice, ovvero Giorgia, e cast dei giudici tutto rifatto, con il nuovo addio di Fedez e il ritorno in pompa magna di Manuel Agnelli.

Sembra proprio che la rete intenda giocarsi le proprie chance per il prossimo futuro. Nel caso in cui questa edizione dovesse far registrare ottimi numeri, non sarebbe affatto da escludere una permanenza. Differente potrebbe essere il discorso, invece, in caso di crollo dell’interesse del pubblico.

Discovery sta prendendo in considerazioni differenti opzioni ma, pare quasi certo, tra queste non rientra per ora l’opzione di uno show di Capodanno in competizione con Rai e Mediaset. Sarebbe dunque da cancellare la prospettiva che qualcuno aveva lanciato online, con Amadeus e Gianni Morandi nuovamente insieme sul palco.