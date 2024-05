X Factor 2024, Giorgia conduttrice: svelati i giudici

Fonte: Ufficio Stampa Sky Giorgia conduttrice di "X Factor 2024"

Dopo l’edizione che ha visto trionfare Sarafine tra eliminazioni inaspettate, ripescaggi e grandi polemiche che hanno spaccato l’armonia nel tavolo dei giudici, X Factor è pronto a tornare. Tantissime le novità di questa nuova edizione, a partire dalla conduzione. Francesca Michielin lascia il posto a Giorgia, che si imbarcherà nell’impresa di condurre giudici e talenti alla ricerca del nuovo vincitore del programma.

“X Factor 2024”: Giorgia alla conduzione

Grandi novità per questa nuova edizione di X Factor, il talent show di Sky Original prodotto da Fremantle, che ormai da anni ci accompagna nella ricerca dei talenti più promettenti del panorama musicale italiano e non solo. Quest’anno, dopo il grande saluto ad Alessandro Cattelan, amatissimo per la sua conduzione, e i due anni in cui ci siamo affezionati al carisma e alla simpatia di Francesca Michielin, il programma apre le porte a una nuova, inedita conduttrice.

Come annunciato da qualche indiscrezione, sarà Giorgia, una delle voci più incredibili e amate della musica italiana, a prendere in mano le redini e a guidare questa edizione. Un esordio assoluto, considerando che la cantante non ha mai condotto uno show in solitaria. Giorgia accoglierà i talenti già dalle prime fasi della competizione, per poi portare a vanti il viaggio fino alla serata finale.

“X Factor 2024”: i nuovi giudici

Nuovi nomi anche per quanto riguarda il quartetto di giudici: i fan dovranno salutare Ambra, Fedez e Dargen D’amico per far posto ad altri 4 grandissimi talenti musicali.

Un piacevolissimo ritorno è quello di Manuel Angelli, veterano del talent show, che torna nei panni di giudice con un’esperienza di 5 edizioni già vissute sempre da protagonista alla ricerca della vittoria. Cantautore, musicista, produttore discografico, fondatore e frontman della rock band italiana Afterhours, Manuel non ha certo bisogno di presentazioni: darà sicuramente filo da torcere ai suoi colleghi.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Meno avvezzi al ruolo di giudici, invece, i restanti tre nomi scelti per prendere posto al tavolo più acceso di Sky: Achille Lauro, al suo esordio nel ruolo, sarà la quota eclettica del quartetto. Considerato ormai come una delle personalità più interessanti della scena artistica italiana di oggi, potrebbe regalare grandi consigli ai talenti in gara grazie alla sua inconfondibile identità.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Volto nuovo anche Jake La Furia, rapper che, tra l’avventura con i Club Dogo e quella da solista, vanta 25 anni di carriera musicale. Volto di Strafactor nel 2017 accanto a Elio, Jake è pronto a portare a X Factor tutta la sua anima urban.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Ultima, ma non per importanza, la quota rosa del tavolo: entra a far parte dei giudici Paola Iezzi, cantautrice, musicista, produttrice discografica e deejay, nota per i suoi successi discografici nel duo Paola & Chiara con cui, insieme alla sorella, ha pubblicato 8 album in studio, 4 album internazionali e 3 raccolte. Dopo la recente avventura come conduttrice nel pre show di Sanremo 2024, anche Paola cercherà di scovare il talento perfetto per la vittoria di X Factor.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

Quando inizia “X Factor 2024”

Per chi volesse immergersi fin da subito nel mondo di X Factor, le registrazioni delle prime audizioni inizieranno giovedì 6 e venerdì 7 giugno all’Allianz Cloud di Milano. È possibile partecipare come pubblico seguendo le istruzioni sul sito dello show. La data ufficiale dell’inizio del programma non è ancora stata annunciata: l’appuntamento è per settembre su Sky e streaming solo su NOW.