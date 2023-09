“X Factor”, gli spoiler del 21 settembre con carrambata per Morgan

Le audizioni di X Factor sono entrate ormai nel vivo e la seconda puntata, in onda giovedì 21 settembre, preannuncia delle belle sorprese. Qualche spoiler giunge direttamente da dietro le quinte del talent show di Sky nel quale, come ormai assodato, a giudicare gli aspiranti talenti sono i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan. E proprio per il cantautore, come anticipato dalle prime immagini, ci sarà una bella “carrambata”.

“X Factor”, le anticipazioni della seconda puntata

La prima puntata di X Factor, andata in onda giovedì 14 settembre, non ha deluso le aspettative. Non sono mancati i battibecchi tra i giudici, che hanno dimostrato di avere già le idee molto chiare sugli artisti di questa stagione. Artisti che, dal canto loro, hanno saputo regalare al pubblico le prime grandi emozioni, tra storie intense e particolari ma anche momenti esilaranti e divertenti. I talenti non mancano in questa edizione e le prime standing ovation degli spettatori (e dei giudici) promettono bene.

Buona la prima, dunque, in attesa di assistere alle Audition della seconda puntata che preannuncia altrettanti momenti iconici. A poche ore dalla sua messa in onda, infatti, possiamo pregustare le prime immagini di Sky che anticipano tante belle sorprese introdotte, come di consueto, dalla conduttrice Francesca Michielin, costretta intanto ad annullare i suoi concerti per problemi di salute. Voci che entrano nell’anima, performer con uno stile a dir poco accattivante, e ancora omaggi al grande cantautorato italiano e inediti dance che porteranno un po’ di sano e sconvolgente twerking sul palco del talent. Attesi anche personaggi – che non potremmo definire altrimenti – decisamente sopra le righe, con esibizioni che ricordano il temibile Gollum de Il Signore degli Anelli. Insomma, ne vedremo delle belle.

Morgan contro tutti, ma arriva una “carrambata” a sorpresa

Se è vero che le performance degli aspiranti talenti sono la linfa vitale di X Factor, d’altro canto non possiamo negare che i battibecchi tra i giudici sono a dir poco irresistibili. E il ritorno di Morgan, in tal senso, ha portato un bello scossone al programma e ai compagni di avventura Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico.

Dopo 9 anni di assenza il cantautore è tornato alla carica, nonostante per un attimo il pubblico abbia pensato che il suo posto fosse a rischio dopo la figuraccia sul palco a Selinunte. Ma Morgan è Morgan e – nel bene come nel male – è un personaggio poliedrico e talentuoso, gran conoscitore della musica e dunque perfetto nelle vesti di giudice. Se poi aggiunge un po’ di “pepe” in più, ben venga!

Anche nella seconda puntata di X Factor non mancheranno le discussioni in giuria, ma stavolta per Morgan c’è in serbo una bella “carrambata”. Una sorpresa inaspettata per l’artista, che potrà riabbracciare una sua vecchia conoscenza…

Quando e dove vedere la seconda puntata di “X Factor”

La seconda puntata di X Factor, show Sky Original prodotto da Fremantle, va in onda giovedì 21 settembre alle 21.15 come sempre su Sky, ma è possibile godersi le Auditions anche in streaming sulla piattaforma NOW (o recuperarle on demand), che è possibile scaricare sul proprio smartphone tramite Google Play o App Store.