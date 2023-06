Morgan torna a “X Factor”, ma Fedez lo stronca: prime scintille

Fonte: IPA “The Ferragnez 2”, Chiara Ferragni alla premiere: la maxi scollatura lascia senza fiato

Prime scintille a X Factor, dopo la conferma del ritorno di Morgan, uno dei volti più legati al programma. Non tutti, però, hanno reagito allo stesso modo alla notizia. Confermato il resto della giuria – composta da Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico – Morgan, invece, va a prendere il posto di Rkomi. Il ritorno del cantautore ha fatto storcere il naso al rapper, che è stato abbastanza perentorio nei toni.

Morgan torna a X Factor: la reazione di Fedez

La giuria della nuova edizione di X Factor è stata in parte rivoluzionata. La presenza di Morgan ha segnato decisamente un ritorno al passato: il talent show di Sky ha così deciso di riportare un volto-simbolo. Una certezza di successo, tra battute e – ovviamente – una cultura musicale ineguagliabile. Ma la notizia della sostituzione di Rkomi non ha entusiasmato Fedez, almeno in apparenza.

In occasione della presentazione della line-up di Love Mi, il rapper ha rilasciato una dichiarazione al Corriere della Sera. Alla domanda “Ti preoccupa il ritorno di Morgan a X Factor, visto che lui è sempre un po’ turbolento”, la risposta è stata piuttosto diretta.

“Non è questione di turbolento, spero che sia professionale e arrivi almeno in orario. Basta. No, non è scontato perché non è mai stato così, quindi…”. Per la serie: volano stracci? Almeno per il momento, Morgan – al secolo Marco Castoldi – non ha replicato. Le parole non hanno lasciato presagire un “bentornato”, quanto più una preoccupazione generale per la personalità di Morgan.

Il rapporto tra Fedez e Morgan

“Considero Morgan la persona che mi ha insegnato a fare televisione”. Tornando indietro nel tempo, esattamente alla vigilia della partenza di X Factor 2022, Fedez aveva rilasciato una dichiarazione elogiando Morgan, tanto da averlo reputato un punto di riferimento per la sua carriera televisiva.

Il tempo, certo, è passato: l’ultima volta in cui il rapper e il cantautore sono stati insieme a X Factor? Era il 2014, ben nove anni fa. Naturalmente, manco a dirlo, scontri e dissapori hanno dato quel “tocco” in più al programma, spesso accusato di aver perso il suo smalto negli ultimi anni. Rancore a parte, gli animi sembrano già accesi.

Perché Morgan è tornato a X Factor

Un ritorno clamoroso, e così è stato. Morgan a X Factor è ormai una certezza, e le notizie sulla sua presenza hanno iniziato a circolare già nel mese di aprile. Tanto che lui stesso aveva commentato l’eventuale ritorno all’AGI. “Non ho ancora deciso ma, se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi. Tutti fanno tutto per soldi, ma la differenza è che io faccio arte, non faccio cose nefaste, qualcosa che fa male agli altri, qualcosa di nocivo, normalmente la gente per denaro fa di tutto”.

Ma, dobbiamo dirlo, Morgan a X Factor è una certezza di successo. Alla fine, le scintille servono per creare hype: per dare quel tocco rivitalizzante a un programma che si è sempre sostenuto proprio su caratteri forti, personalità che bucano lo schermo. Al di là della puntualità contestata da Fedez, il cantautore risponde di certo agli altri requisiti. E non vediamo proprio l’ora di vedere i giudici in azione.