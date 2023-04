“X Factor 2023”, Morgan giudice? Le sue condizioni per il (clamoroso) ritorno

Fonte: IPA Morgan, l'indiscrezione sul ritorno a "X Factor"

Un ritorno che avrebbe del clamoroso se, alla fine, fosse confermato. Un ritorno nello show che tanta fama gli ha dato, in cui ha dato sfogo al suo innato estro artistico e alla sua spiccata personalità, e dove ha coltivato e cresciuto giovani talenti. Morgan a X Factor 2023 non è solo un’ipotesi ma una concreta possibilità. A confermarlo è lo stesso cantante che, commentando con l’AGI le voci su un suo possibile ritorno in qualità di giudice, non ha chiuso affatto la porta. Ma con qualche condizione.

Morgan apre al ritorno a “X Factor”, ma ad alcune condizioni: le sue parole

Il possibile ritorno di Morgan a X Factor è uno dei temi dominanti delle ultime ore, sebbene la messa in onda prevista per quest’anno sia ancora piuttosto lontana. A rilanciare alcune indiscrezioni sulla nuova edizione è stato Il Messaggero, che ha fatto il nome di Morgan come possibile nuovo giudice del talent. Quel talent che, per molti anni, gli ha regalato fama e che l’ha visto coltivare e crescere il talento di numerosissimi artisti, da Marco Mengoni a Michele Bravi, che dopo la vittoria hanno conosciuto solo e soltanto il successo.

A frenare gli entusiasmi, senza però chiudere del tutto ogni porta, è lo stesso Marco Castoldi. Ai microfoni dell’AGI ha commentato tale indiscrezione e ha aperto ad un ritorno a X Factor, ma ad alcune ben precise condizioni: “Non ho ancora deciso ma, se lo faccio, lo faccio esclusivamente per soldi“. E ha aggiunto: “Tutti fanno tutto per soldi, ma la differenza è che io faccio arte, non faccio cose nefaste, qualcosa che fa male agli altri, qualcosa di nocivo, normalmente la gente per denaro fa di tutto”.

Per Morgan potrebbe essere un ritorno a casa, quella casa che, dal 2008 al 2014, l’ha accolto come coach e l’ha reso una delle personalità più iconiche del talent. Reduce dall’esperienza come conduttore a StraMorgan, spera che il suo possibile ritorno possa risollevare le sorti (e gli ascolti) di X Factor: “Io sono come mister Wolf per la televisione, risolvo i problemi. Hanno bisogno di riportare su il programma e mi presto”. E, ammettendo di essere stato contattato per la nuova edizione, chiarisce: “Sto cercando di capire una serie di cose […] Deciderò in questi giorni”.

“X Factor 2023”, giuria e conduzione: le indiscrezioni

Morgan a X Factor 2023 non è dunque un’ipotesi remota. In attesa che il cantante sciolga ogni riserva, la nuova edizione del talent show non subirà significative modifiche nel cast rispetto alla precedente stagione. Come riporta Il Messaggero, Ambra Angiolini è confermatissima dopo il grande successo dell’anno scorso, dove ha anche riportato live sul palco la sua iconica T’Appartengo. Anche Dargen D’Amico ci sarà, così come Fedez, che aveva dato conferma già lo scorso anno prima della finale (vinta dai Santi Francesi).

La quarta poltrona da giudice, dunque, è ancora vacante e potrebbe essere occupata da Morgan, che prenderebbe così il posto di Rkomi. Confermatissima alla conduzione Francesca Michielin, che ha ben impressionato l’anno scorso al suo debutto da conduttrice nel talent. Tutte indiscrezioni al momento, in attesa di conferme ufficiali, ma il puzzle di X Factor 2023 starebbe pian piano prendendo forma.