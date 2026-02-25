Sanremo 2026, Chiello chiude sul caso Morgan: “Ho deciso io, non ci siamo trovati”

Chiello chiarisce il forfait di Morgan a Sanremo 2026: "Non si è creata l’alchimia artistica, ho deciso io di non portarlo alla serata delle cover"

IPA Chiello

Chiello ha chiuso una volta per tutte il caso Morgan e la sua partecipazione a Sanremo 2026, saltata a pochi giorni dall’inizio del Festival. Il controverso musicista avrebbe dovuto affiancare il collega nella serata del venerdì, omaggiando Luigi Tenco, di cui l’ex marito di Asia Argento è uno dei massimi estimatori in Italia. Ma il duetto è saltato e, a quanto pare, per decisione dello stesso artista in gara nella kermesse musicale di Carlo Conti.

Sanremo 2026, Chiello spiega perché è saltato il duetto con Morgan

Dopo l’annuncio di Morgan sul suo mancato ritorno a Sanremo 2026 – a sei anni dall’ormai iconico caso Bugo – Chiello ha voluto chiarire i motivi di questa scelta. A prendere la decisione finale è stato proprio il giovane rapper il cui vero nome è Rocco Modello.

“Morgan è un grande artista, su questo non ci sono dubbi, solo che abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente”, ha spiegato il cantante durante una conferenza stampa a Sanremo, dove è in gara per la prima volta con la canzone Ti penso sempre.

I due avrebbero dovuto duettare nella serata di venerdì 27 febbraio sul celebre brano di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te. Poche ore prima dell’inizio del Festival, però, Morgan ha annunciato all’improvviso la sua rinuncia alla serata cover sul palco dell’Ariston sostenendo che la sua performance avrebbe “oscurato” il collega.

Chiello ha dato però la sua versione dei fatti che a quanto pare è ben diversa: “L’arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l’altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto“.

Alla domanda diretta “Quindi è stata tua la decisione di rinunciare a lui?”, ha risposto: “Sì, così ho detto”. E riguardo alla versione differente di Morgan ha concluso, tagliando corto: “Ma sì, ma non voglio fare queste polemiche, sembra poi la fidanzata che ‘ti ho lasciato io, non mi hai lasciato tu’. No, non mi interessa questa cosa, comunque può dire quello che vuole”.

Il ritorno di Morgan al Festival di Sanremo

Il duetto con Chiello avrebbe segnato il ritorno di Morgan nella città dei fiori, a sei anni dall’episodio che lo ha reso protagonista di Sanremo 2020. Un episodio che ha segnato la sua carriera e l’intera storia del Festival.

All’epoca, il cantautore aveva portato sul palco la canzone Sincero insieme a Bugo, ma dopo una lite con il collega modificò il testo della canzone durante l’esibizione, costringendolo a lasciare il palco.

La serata è rimasta impressa nella memoria del Festival e nella storia della televisione italiana tanto che oggi la frase Dov’è Bugo? è diventata un vero e proprio cult.

Morgan era stato accolto nuovamente al Festival nonostante le dure critiche rivolte all’edizione dello scorso anno, guidata sempre da Carlo Conti nel duplice ruolo di conduttore e direttore artistico.

Nel 2025 il cantautore aveva definito la selezione dei partecipanti “insopportabile”, lamentando “zero originalità, zero ironia, zero autenticità“. Morgan aveva aggiunto che le canzoni proposte erano “una più orrenda dell’altra, musicalmente vuote, inesistenti”, e che i testi apparivano “involuti e privi di senso, persino i pensierini di mia figlia di quattro anni al toy piano sarebbero più brillanti, a confronto con certe proposte di Sanremo”.