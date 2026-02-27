Sanremo 2026, chi è Saverio Cigarini: il pianista di Chiello

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chiello

Saverio Cigarini è il pianista scelto da Chiello per duettare con lui durante la quarta serata di Sanremo 2026 dedicata a cover e duetti. Il giovane artista è stato scelto dal cantante dopo l’addio a Morgan che inizialmente sarebbe dovuto salire con lui sul palco dell’Ariston.

Chi è Saverio Cigarini

Originario di Modena, Saverio Cigarini ha alle spalle una formazione accademica classica in pianoforte. Si è laureato in pianoforte e composizione per la musica presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna. Da tempo collabora con Chiello come compositore e musicista, rappresenta dunque una figura fondamentale nel percorso artistico del cantante.

Ha inoltre lavorato come performer, compositore e arrangiatore, collaborando con artisti come Giorgio Poi, Lucio Corsi, Maria Antonietta, Colombre e Tommaso Ottomano. Nella quarta serata di Sanremo 2026, Saverio Cigarini accompagnerà Chiello al pianoforte, eseguendo insieme all’orchestra un arrangiamento di Mi sono innamorato di te, celebre canzone di Tenco del 1962, riarrangiata insieme al fratello Fausto.

“Ci tengo a dire che l’arrangiamento è stato fatto da Saverio Cigarini, che è una persona molto importante per me e tra l’altro anche un grande artista, quindi sono sicuro che spaccherà tutto”, ha detto Chiello, presentando l’artista che sarà al suo fianco.

La polemica di Chiello e Morgan

Saverio Cigarini dunque salirà sul palco dell’Ariston nella serata cover al posto di Morgan. Inizialmente infatti era stato fatto il nome del cantante per il duetto con Chiello. Poco prima dell’inizio del Festival condotto da Carlo Conti e Laura Pausini però l’artista aveva annunciato che non avrebbe partecipato alla serata.

Sui social Morgan aveva spiegato la sua decisione, affermando di voler restare dietro le quinte per il bene di Chiello. “Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore – aveva rivelato sui social -. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”.

Poi aveva aggiunto: “Per chi non ha capito la decisione di non apparire sul palco di Sanremo: dopo aver fatto le prove era evidente che non fosse un bene per il ragazzo. Supportare un artista significa metterlo in scena e valorizzarlo, non oscurarlo”.

Una vicenda commentata anche durante la conferenza stampa da Chiello, che aveva affermato di aver deciso lui stesso di non duettare più con Morgan. “Abbiamo fatto un po’ di prove e non ci siamo trovati, non si è creata quell’alchimia artistica e quindi ho deciso di non portarlo e non sarà presente totalmente”, aveva spiegato l’artista.

A Rockol aveva poi aggiunto: “Stimo Morgan come artista. Solo che quando abbiamo fatto le prove e ci siamo incontrati c’è stato qualcosa che non è scattato. Intendo dire che non ci siamo trovati a livello di persone, quindi ho deciso di non portarlo semplicemente. È stata una decisione mia, non ci siamo trovati e così io ho deciso di non portarlo più con me a Sanremo”.