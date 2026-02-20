Sanremo 2026, Morgan: “Non salirò sul palco con Chiello nella serata cover”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Morgan

Quando c’è Morgan al Festival di Sanremo il colpo di scena è sempre dietro l’angolo. E a quanto pare anche la prossima edizione non fa eccezione. A pochi giorni dall’inizio della kermesse musicale il musicista ha annunciato che non salirà sul palco dell’Ariston per accompagnare Chiello alla serata del venerdì, quella generalmente riservata alle cover.

Sanremo 2026, perché Morgan non salirà più sul palco

Morgan avrebbe dovuto duettare con Chiello a Sanremo 2026 sulle note di Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco. Ma non ci sarà. O meglio: ci sarà, ma non sul palco.

Ad annunciarlo lo stesso Marco Castoldi con un breve comunicato su Instagram:

“La mia partecipazione come ospite di Chiello al prossimo Festival di Sanremo non sarà sul palco, ma da dietro le quinte, il mio contributo sarà tecnico. Amo profondamente il brano che Chiello ha scelto per la serata delle cover – Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco – e so che è un pezzo estremamente intimo che ha bisogno di un’unica voce, di un’unica anima, di un solo cuore. Per questo la mia presenza non sarà in scena, lasciando che sul palco si esprima pienamente il talento di Chiello”

Morgan, quindi, non sarà visibile sotto i riflettori, ma manterrà un ruolo determinante nella direzione tecnica della performance. Una decisione che dimostra attenzione e sensibilità nei confronti del brano e del collega, confermando che la sua impronta rimarrà parte integrante della serata, pur senza presenza scenica.

Non è chiaro però se dietro questa scelta si nascondano altri motivi. Sul palco Chiello, alla sua prima esperienza al Festival di Sanremo, sarà comunque accompagnato da un altro musicista: al pianoforte dovrebbe esserci infatti Saverio Cigarini.

Il ritorno di Morgan al Festival di Sanremo

Il duetto con Chiello avrebbe segnato il ritorno di Morgan all’Ariston, a sei anni dall’episodio che lo ha reso protagonista di Sanremo 2020. Un episodio che ha segnato la sua carriera e l’intera storia del Festival.

All’epoca, il cantautore aveva portato sul palco Sincero insieme a Bugo, ma dopo una lite con il collega modificò il testo della canzone durante l’esibizione, costringendo il collega a lasciare il palco.

La serata è rimasta impressa nella memoria del Festival e nella storia della televisione italiana tanto che oggi la frase Dov’è Bugo? è diventata un vero e proprio cult.