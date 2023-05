“X Factor 2023”, il clamoroso ritorno di Morgan e gli altri giudici

Fonte: IPA Morgan torna a X Factor 2023

X Factor 2023 non è ancora iniziato ma parte già con un annuncio bomba: il ritorno, dopo nove anni, di Morgan, il giudice che vanta più partecipazioni (e vittorie) all’edizione italiana del programma. Al suo fianco graditissime riconferme, Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. Riconfermata anche la conduttrice: Francesca Michielin, che da settembre su Sky e in streaming su Now riprenderà le redini del talent show.

“X Factor 2023” il grande ritorno di Morgan e le conferme di Fedez e Ambra

Un’edizione scoppiettante, non ci sono altre parole per descrivere quello che vedremo nei prossimi mesi, ovvero il grande (e inaspettato) ritorno di Morgan dietro al banco dei giurati di X Factor 2023, che si sfiderà con altri due titani che, come lui, non le mandano a dire: Fedez e Ambra Angiolini.

Ammettiamolo, questa combinazione di giudici (più Dargen D’Amico) promette benissimo sulla carta e non vediamo l’ora di gustarcela. Si parte, dunque, con Morgan, che dopo nove anni d’assenza torna a X Factor 2023. Lo storico giudice del programma torna a sedersi al tavolo della giuria per l’ottava volta (ben sette partecipazioni tra il 2008 e il 2014), un record, portando con sé competenza, originalità ed energia, oltre alle sue adorate polemiche. Non solo, lo sapevate ha meritato un posto nel Guinness World Records come giudice che, tra tutte le edizioni di X Factor nel mondo, ha vinto più volte?

Si passa poi a un’altra certezza del talent, Fedez, che sfida Morgan con la sua settima partecipazione, solo una in meno. Federico riesce sempre a legarsi in maniera sincera ai suoi concorrenti, anche se non mancano le critiche severe e pungenti, seppur sempre costruttive. Il pubblico lo ama, e non poteva mancare anche quest’anno.

La rivelazione, si fa per dire, dello scorso anno, Ambra Angiolini è un graditissimo ritorno: con la sua sincerità ha conquistato il pubblico di X Factor, e la sua esibizione finale di T’appartengo è diventata subito cult (e quella con più visualizzazioni). La sua capacità di spaziare dal cinema, alla musica, al teatro sino alla tv (la sua vera casa), la rendono un giudice d’eccellenza.

Fonte: Ufficio Stampa Sky

E poi c’è lui, l’eclettico e scintillante (in tutti i sensi) Dargen D’Amico, che nella scorsa edizione, grazie alla sua ironia, è riuscito a strappare un sorriso anche nei momenti più duri della gara. Una ventata d’aria fresca, un linguaggio nuovo il suo che ha cambiato le regole del gioco e ha conquistato subito il pubblico.

Come sottolinea la produzione, c’è un quinto giudice: quello più severo, più attento, più importante, il pubblico, che in questi anni è in grande risalita (dopo qualche edizione meno fortunata) e che è già pronto per godersi l’inizio della gara il prossimo settembre su Sky e in streaming su Now. La conduzione è una garanzia: dopo il successo dello scorso anno torna la poliedrica Francesca Michielin, che ha dimostrato di avere del talento anche per la tv, oltre che per la musica.

Quando inizia “X Factor 2023”

X Factor 2023 arriverà il prossimo settembre su Sky e in streaming su Now, anche se la data ufficiale non è stata ancora svelata. Il percorso per gli aspiranti partecipanti, però, partirà con la rigidissima selezione delle Audition il 11-12-18-19 giugno, in cui i giudici cercheranno di scovare nuovi talenti e che vedrà il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano esprimersi e far sentire la propria voce. Si proseguirà, poi, fino alle sfide dei Live Show in diretta, per giungere alla proclamazione dell’erede dei Santi Francesi, vincitori della scorsa edizione.