Un abito che ama molto e un look da vera diva: Chiara Ferragni si è presentata così alla première di The Ferragnez 2 , serie di Prime Video che racconta la quotidianità della sua famiglia con Fedez e presentata con unil 17 maggio 2023. Il vestito, lungo, mostra un'ampia scollatura sul davanti - con ampissimo oblò - che nasconde una bella sorpresa sul retro. Ilunghissimi sono di organza trasparente e danno un ulteriore tocco chic al look curato nei minimi dettagli.