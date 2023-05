“The Ferragnez 2”, Chiara Ferragni e Fedez smentiscono la crisi. Ma qualcosa non torna

È uscito l’attesissimo trailer della seconda stagione di The Ferragnez, e per la coppia più chiacchierata dei social è stata l’occasione per tornare a parlare del loro rapporto e della loro storia d’amore. Chiara Ferragni e Fedez hanno infatti smentito la crisi che di cui si parla da tempo, specie dalla fine del Festival di Sanremo. Un evento che ha aperto una voragine nella vita dell’influencer più famosa d’Italia e del rapper, e di cui non si fa minimamente accenno nel trailer.

The Ferragnez 2, arriva la smentita della crisi: “Mai più uniti di così”

Chiara Ferragni e Fedez hanno pubblicato sul loro profilo Instagram il trailer di The Ferragnez 2, l’attesissima seconda stagione che documenta la vita della coppia più seguita d’Italia. “L’anno passato è stato stupendo, ma anche impegnativo da un punto di vista umano e professionale e non vediamo l’ora di potervi mostrare tante esperienze inedite, conversazioni emozionanti e momenti divertenti con la famiglia”, si legge nella didascalia che accompagna il video.

Questa stagione – ancor di più della prima – punterà a entrare nell’intimità familiare della coppia, mostrando anche i momenti più difficili di un periodo che, come ha commentato la stessa Ferragni, “li ha messi a dura prova”. Non è un caso quindi che vengano mostrati i litigi durante la terapia di coppia, così come Fedez alle prese con la scoperta di avere un tumore al pancreas.

La serie si concentrerà molto sull’uragano che si è abbattuto sulla coppia e che ha inevitabilmente sconvolto gli equilibri della loro vita: “Ho dovuto affrontare l’ipotesi di morire”, dice l’artista al terapista durante una seduta. Fa un certo effetto che la telecamera non si spenga nemmeno all’ingresso della sala operatoria, quando Chiara saluta il marito con un bacio prima di finire sotto i ferri.

E che vengano mostrati anche quei momenti di disperazione legati alla malattia del rapper, come quando l’imprenditrice digitale cede alle lacrime mentre il rapper la incoraggia: “Sei tu che devi essere forte. Non devi piangere”.

Ma se c’è un messaggio che emerge forte e chiaro – e che non a caso viene lasciato a conclusione del video – è la smentita del loro chiacchieratissimo allontanamento: “Non siamo in crisi. Non siamo mai stati più uniti di così”.

Il mancato accenno a Sanremo (che non ci convince)

I Ferragnez ancora una volta hanno saputo sfruttare a proprio vantaggio le voci e i pettegolezzi su di loro, accrescendo la curiosità sulla loro vita di coppia, soprattutto dopo il Festival di Sanremo.

Con l’uscita della nuova stagione della loro serie, la coppia ne ha approfittato per smentire la crisi di cui si parla da tempo, lasciando a bocca asciutta sia chi ha sempre pensato che si trattasse di una studiata strategia di marketing, sia chi ha creduto che un allontanamento tra i due ci sia stato davvero.

Ma, anche se qualcosa non torna, la verità è che dovremo sempre aspettare l’autunno per capire cosa è successo dopo il famigerato Festival (o almeno quello che avranno intenzione di mostrarci). Dopo l’estate infatti la saga dei The Ferragnez si arricchirà con un Sanremo Special, una puntata che seguirà Ferragni durante la sua preparazione per la sua esperienza sul Teatro dell’Ariston. Ma arriveranno davvero le risposte che il pubblico si aspetta?