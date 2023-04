Il conto alla rovescia è iniziato: la seconda stagione di The Ferragnez – La Serie sta per approdare su Prime Video il prossimo 18 maggio, data in cui verranno diramati i primi 4 episodi dello show non-fiction made in Italy che vede come protagonista assoluta la famiglia più amata del web.

Oltre alla seconda stagione di The Ferragnez – La Serie è stato annunciato anche una sorta di spin-off di una sola puntata, dal titolo The Ferragnez: Sanremo Special, in arrivo dopo l’estate e dove vedremo dagli occhi della stessa protagonista tutta la verità sulla sua partecipazione alla kermesse canora e sul suo dietro le quinte.

The Ferragnez 2, Sanremo Special: la verità di Chiara sul Festival

Che lassù nel Paradiso di Chiara Ferragni e Fedez sia tornato il sereno lo sappiamo ormai da tempo e la conferma delle conferme arriva anche dall’annuncio dell’imminente uscita della nuova stagione di The Ferragnez – La Serie.

Dal prossimo 18 maggio, infatti, saranno disponibili le prime quattro puntate della non-fiction (le successive tre verranno diramate il 25) su Prime Video.

Ma se era ben noto che, al netto delle interruzioni delle riprese durante il momento di crisi di Fedez, l’attesissimo sequel dei The Ferragnez era in procinto di uscire, lo spin-off (annunciato proprio in queste ore) è stata una sorpresa un po’ per tutti.

A quanto pare, dopo l’estate la saga dei The Ferragnez si arricchirà con un Sanremo Special che, si legge nel comunicato, “Segue Chiara Ferragni nella sua avventura come co-conduttrice al 73° Festival di Sanremo, tra lezioni di public speaking, fitting d’alta moda, nuove esperienze e paura da palcoscenico”.

I segreti di Chiara a Sanremo verranno quindi svelati a breve ma già il solo lancio di questo spin-off risponde a un’amletica questione che in molti si erano posti: perché Chiara Ferragni non è apparsa nel dietro le quinte di Sanremo 2023 – Tra palco e realtà targato Rai?

Fonte: Ufficio Stampa Prime Video

The Ferragnez 2, Sanremo Special: il dietro le quinte patinato di Chiara Ferragni

Nessuno lo ha ancora visto, neanche in anteprima, ma dalle esaurienti anticipazioni sembra proprio che il già attesissimo spin-off di The Ferragnez – La Serie, The Ferragnez: Sanremo Special, seguirà tutto il percorso di preparazione dell’imprenditrice digitale che l’ha portata ad essere la perfetta anti-valletta nella prima e ultima serata della kermesse (oltre che il dietro le quinte della sua partecipazione).

Prima di sapere dell’uscita di questo speciale in molti ci siamo chiesti come mai, pur essendone stata protagonista indiscussa, la Ferragni non è mai comparsa nel dietro le quinte di un altro speciale (ma stavolta targato Rai) della scorsa edizione della manifestazione: Sanremo 2023 – Tra palco e realtà.

A quanto pare la risposta è semplice: i diritti sulla sua immagine inerenti al dietro le quinte di Sanremo (e quindi al suo privato) Chiara li aveva già dati a Prime Video che ha voluto realizzare un (si presume) patitissimo backstage tutto incentrato su di lei.

D’altronde è ben noto che le riprese della seconda stagione di The Ferragnez – La Serie erano ancora in essere durante la kermesse (e anche dopo), visto che durante il periodo fuori fase di Fedez successivo al Festival sono state interrotte.

E chissà se anche il delicato momento di Fedez verrà menzionato nella puntata speciale della serie e se questa ci svelerà anche retroscena inediti sulle reali reazioni di Chiara al bacio tra Rosa Chemical e il marito.