Chiara Ferragni e Fedez, vacanze di Pasqua da mille e una notte (con polemica)

Dopo le ultime indiscrezioni sulla lontananza, i Ferragnez sono tornati insieme. In occasione delle vacanze di Pasqua, hanno scelto di volare a Dubai e di soggiornare in un lussuoso hotel. Naturalmente, come sempre quando si parla della coppia d’oro di Instagram, non sono mancate le polemiche. Con Leone e Vittoria (e la tata al seguito), Fedez e Chiara Ferragni hanno voluto nuovamente mettere un punto alle presunte voci.

Chiara Ferragni e Fedez, la vacanza di Pasqua con i figli Leone e Vittoria

L’indiscrezione lanciata da Oggi sarebbe già solo un ricordo. Chiara Ferragni e Fedez si sono mostrati insieme per le vacanze di Pasqua: un viaggio fatto di amore e di famiglia, al caldo, a Dubai. Una meta amatissima dai vip, che tuttavia è finita al centro delle polemiche per alcune frasi che Fedez aveva detto a Muschio Selvaggio, il suo podcast.

I Ferragnez sono partiti insieme ai figli Leone e Vittoria, e con loro è anche presente la tata. Hanno scelto di soggiornare in una delle strutture ricettive più luxury, ovvero il Bulgari Resort. Per l’occasione, hanno prenotato una suite elegantissima, con un terrazzo privato che si affaccia sul mare.

Le polemiche sulla vacanza a Dubai

Una cosa è certa: ogni cosa fatta da Chiara Ferragni o Fedez viene passata al vaglio dagli utenti dei social. Lo abbiamo visto succedere anche a Sanremo 2023, dove l’imprenditrice digitale ha vestito i panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus: la coppia d’oro dei social ha generato migliaia di interazioni, soprattutto dopo il finto amplesso tra il rapper e Rosa Chemical. Ma perché anche le vacanze a Dubai sono state criticate? L’ennesima polemica contro Fedez, nulla di nuovo, se così possiamo dire.

Chi segue Muschio Selvaggio, probabilmente sa già a cosa ci riferiamo. Durante una puntata, come hanno sostenuto i fan, Fedez aveva definito Dubai come una sorta di “Disneyland degli orrori”. Ancora una volta il rapper è stato accusato di “incoerenza”. E se c’è chi ha provato a giustificarlo, altri invece lo hanno condannato, nella più classica situazione da “social”, dove esistono solo il bianco e il nero, e nessuna sfumatura nel mezzo.

In particolare, un commento, riportato da Leggo, si è riferito in modo esplicito alla dichiarazione di Fedez. “Nella puntata di Muschio Selvaggio con Barbascura X avevi detto che a Dubai non ci saresti mai più andato perché era una ‘Disneyland degli orrori’ o qualcosa del genere! A noi fan/follower non ci devi nessuna spiegazione, per carità, però sei davvero troppo incoerente”.

Chiara Ferragni e Fedez allontanano le voci di crisi

I Ferragnez ci stanno provando: ormai, dopo Sanremo, l’etichetta della “crisi” si è cucita su di loro, ed è difficile da mandare via. Il loro modo di comunicare sui social è nettamente cambiato: foto insieme? Non sempre. Forse, un desiderio di privacy che arriva da lontano, perché a vivere perennemente sotto le luci dei riflettori ci si può anche scottare.

Oltre alle critiche per la destinazione di viaggio per la Pasqua, in realtà, alcuni utenti hanno notato una certa freddezza tra loro, sostenuta anche dalle teorie che li vedrebbero sempre più distanti. “Non sembrate proprio felici di farvi fotografare assieme”.