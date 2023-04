Chiara Ferragni e Fedez, crisi davvero finita? Sono sempre più lontani

Fonte: IPA Chiara Ferragni in Africa: i preziosissimi look safari chic

Abbiamo assistito ormai tutti alla presunta crisi tra Chiara Ferragni e Fedez: dopo la finale del Festival di Sanremo 2023, l’allontanamento sui social ha insospettito tutti, tanto che si è discusso pure di separazione, una indiscrezione lanciata da Fabrizio Corona. Alla fine, però, la vicenda è stata chiarita dal rapper su Instagram. Nessuna ombra, nessuna nuvola. Ma, secondo una ricostruzione, la verità potrebbe essere un’altra. Ecco perché si parla di “pace armata” dei Ferragnez.

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è davvero finita?

A Sanremo 2023, è successo letteralmente di tutto. Le polemiche legate al Festival “scaldano” gli animi ancora oggi: il finto amplesso di Fedez e Rosa Chemical è finito al centro di una indagine della procura, anche se il caso è stato chiuso e giudicato “non osceno”. Dopo la finale, Chiara Ferragni e Fedez hanno diminuito le loro interazioni sui social.

Per una coppia abituata alle luci dei riflettori e alla narrazione della propria famiglia su Instagram, il tutto è apparso decisamente strano. Si è discusso a lungo di una crisi nera, di separazione. Poi, di nuovo insieme, mano nella mano. Secondo una ricostruzione del magazine Oggi, tuttavia, parte di questa “pace” sarebbe solo apparente e ci sarebbero alcuni indizi e sospetti da non sottovalutare.

Chiara Ferragni e Fedez distanti: gli indizi

Un’analisi attenta, riportata con dovizia di particolari: Chiara Ferragni e Fedez non si mostrano più insieme come un tempo. Una volta spento il clamore della presunta crisi, infatti, hanno leggermente cambiato il loro modo di comunicare e di essere presenti su Instagram. La teoria della “pace armata e a distanza” sarebbe inoltre supportata da un ulteriore dettaglio importante.

Al momento, infatti, non si conosce ancora l’inizio delle riprese della seconda stagione di The Ferragnez. La prima è stata un successo, e le riprese della nuova stagione sono state sospese dopo la finale di Sanremo 2023. Sono stati proprio i diretti interessati a chiedere una pausa, ma non ci sono state ulteriori novità in seguito.

Sui social, poi, i post insieme sono decisamente calati rispetto al passato. La Ferragni, inoltre, è spesso lontana da casa, per il suo lavoro e i progetti che ha in serbo. Da Marrakech fino al Sudafrica, c’è stato spazio anche per i momenti in famiglia, soprattutto per i compleanni ravvicinati di Leone e Vittoria.

I problemi di Fedez e il supporto di Chiara Ferragni

“Da gennaio mi hanno prescritto un antidepressivo molto forte che mi ha ‘cambiato’. A causa degli effetti collaterali ho dovuto sospenderlo di colpo, senza scalare. (…) Ora non sono al cento per cento, ma va meglio. Ora voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia”, dopo le notizie sulla crisi e sul presunto divorzio, è stato Fedez ad avere rotto il silenzio e spiegato la situazione, mettendo anche un punto alla vicenda.

“Mi è stata sempre vicino e mi dispiace che abbia dovuto sentirne di tutte e subire una tempesta mediatica”, nel suo lungo discorso su Instagram, ha anche specificato il supporto e la presenza della moglie Chiara, sempre al suo fianco. La “crisi” sarà smentita anche questa volta? Vedremo.