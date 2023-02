Faccia a faccia tra Fedez e la Ferragni dopo il bacio e il finto amplesso con Rosa Chemical

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look della Finale dell’11 febbraio, quinta serata: top e flop

Un finto amplesso in platea, la corsa sul palco e un bacio appassionato alla fine dell’esibizione di Rosa Chemical: un momento che non è stato gradito da Chiara Ferragni, apparsa piuttosto infastidita e intenzionata a chiedere un chiarimento a Fedez. Il loro faccia a faccia ha fatto il giro della Rete: lei, arrabbiata, lui che cerca di dare una spiegazione all’inspiegabile. Cerchiamo di capirne di più.

Fedez e Rosa Chemical a Sanremo, cos’è accaduto dopo il bacio

Procediamo con ordine. Rosa Chemical era sul palco di Sanremo 2023 per la sua esibizione in Made in Italy. Quasi al termine della sua esecuzione, l’artista ha raggiunto il golfo per poi scendere in platea e mimare un amplesso con Fedez. Il rapper, visibilmente in imbarazzo, ha cercato di guardarsi intorno ma non ha potuto respingere l’invito a salire sulla scena.

Alla fine della performance, Rosa Chemical si è spinto oltre, avvinghiando Fedez in un bacio alla francese che è sembrato metterlo in difficoltà di fronte a tutti. “Eh lo so, m’è scattato l’amore..”, si è affrettato a dichiarare il Big in gara, con Chiara Ferragni apparsa tutt’altro che scandalizzata dalla scena. Ma cos’è successo dopo?

La furia di Chiara Ferragni

Le immagini che sono circolate appena dopo l’accaduto hanno però mostrato uno scenario completamente diverso. Chiara Ferragni avrebbe infatti richiamato il marito sul palco per chiedergli una giusta spiegazione, gesticolando animosamente e facendo cadere la discussione dopo la resa di Fedez.

Dal labiale che si legge con difficoltà dal video, sembra proprio che Chiara Ferragni dica “cos’hai combinato?”, senza però trovare risposta dal marito. Il suo stato d’animo è evidente, probabilmente perché è stata presa alla sprovvista.

A ben guardare, però, la scena potrebbe avere una sua giusta spiegazione. Rosa Chemical, giunto al Festival dopo una serie di polemiche per il testo della sua canzone che inneggia al sesso libero, è stato difeso da Fedez attraverso il brano non autorizzato che ha scatenato un putiferio e nel quale si facevano nomi e cognomi, compreso quello di un vice Ministro della Repubblica.

Potrebbe quindi trattarsi di un singolare ringraziamento, da parte di Rosa, che si è letteralmente lanciato in platea per acciuffarlo e baciarlo. Un modo per simboleggiare l’amore libero, o la sua liberà di poter fare ogni cosa in scena, scelta che però non è stata gradita da Chiara Ferragni che ha preteso spiegazioni.

Un Festival con Fedez protagonista

Avrebbe dovuto essere una figura marginale, attraverso il suo podcast Muschio Selvaggio su Rai2, ma Fedez è inevitabilmente finito al centro della polemica per la decisione di portare sul palco galleggiante della Costa Smeralda un brano irriverente e con un attacco diretto ad alcune personalità della nostra politica.

Durissima la reazione del direttore di Rai1, Stefano Coletta, che si è immediatamente dissociato da questa visione così personale di Federico Lucia e ribadendo di non essere mai stato a conoscenza del contenuto del brano. A chi lo ha invitato a dimettersi dal suo ruolo, con una richiesta giunta dai vertici di Fratelli d’Italia, ha risposto in conferenza stampa: “Se io mi devo dimettere per ogni dichiarazione che un artista fa in diretta, allora dovrei dimettermi ogni giorno. Bisogna stare attenti a usare l’idea dell’omesso controllo, perché può portare a una visione che non è civile. Lavoriamo tante ore al giorno, ma ciò che avviene in diretta non è controllabile”.