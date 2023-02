Sanremo 2023, Fedez provoca tutti: il brano non autorizzato è un caso

Fonte: Getty Images Sanremo 2023, i look dell’8 febbraio, seconda serata: Fagnani da “belva” a principessa

La seconda serata del Festival di Sanremo dell’8 febbraio è stata di certo frizzante, senza grossi colpi di scena sul palco dell’Ariston, come invece è accaduto durante la prima, con Blanco che ha devastato i fiori. Tuttavia non sono mancati i momenti clou, come quello di Fedez sul palco galleggiante, un vero e proprio caso, dal momento in cui si è esibito per il pubblico sanremese con un rap non autorizzato. Dopo il monologo di Chiara Ferragni, è dunque il turno dell’artista, che è atteso sull’Ariston nella serata dei duetti e delle cover il 10 febbraio.

Fedez a Sanremo 2023: perché il brano è un caso

Il testo del freestyle di Fedez a Sanremo 2023 è già un caso, e in molti su Twitter si sono espressi positivamente, sostenendo il coraggio dell’artista. Dopo la conduzione di Muschio Selvaggio, uno dei podcast più seguiti in Italia, che per la prima volta è in onda su Rai 2 e Rai Play, l’artista è protagonista del Festival, non solo per sostenere la moglie, Chiara Ferragni, co-conduttrice della prima e dell’ultima serata.

Oltre all’esibizione sul palco galleggiante di mercoledì 8 febbraio, è tra gli ospiti della serata cover, dove duetta con gli Articoli 31. Direttamente dalla Costa Smeralda, l’esibizione da solista di Fedez è stato uno dei momenti più “alti” della serata, soprattutto per le sue parole. Oltre al brano Problemi con tutti, infatti, ha cantato un freestyle prodotto da Salmo.

Al termine, il pubblico è rimasto fortemente colpito dalle seguenti parole: “Il testo di questa canzone non era stato enunciato allo staff della Rai qui presente e voglio assumermi la piena responsabilità di questo”. All’interno del testo ha spaziato, parlando dei Måneskin (ospiti nella terza serata), della polemica su Rosa Chemical a Sanremo, di aborto, così come del Codacons. Un rap a sfondo politico, che ha subito scatenato i commenti su Twitter; un rap non autorizzato né ascoltato dalla Rai, e per questo Fedez ha scelto di assumersi la piena responsabilità delle conseguenze.

La dedica a Gianluca Vialli

“Vabbè sdrammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco“. Al termine del freestyle, dopo aver parlato principalmente di politica e di temi estremamente delicati, ha voluto menzionare la sua battaglia al tumore, così come il sostegno che non gli ha mai fatto mancare Gianluca Vialli, deceduto il 6 gennaio 2023.

Le parole di Fiorello a Viva Rai 2

“Fedez ha strappato una foto del viceministro Bignami a Sanremo. Insomma, casini, i giornali saranno pieni di questa cosa, però devo dire che Fedez si è assunto le sue responsabilità, perché ormai ha capito che Amadeus è al limite dell’esaurimento e non ne può più, ogni tanto guardo la conferenza stampa e si deve difendere da tutti quanti”, così ha commentato Fiorello nella puntata del 9 febbraio di Viva Rai 2, riferendosi anche a quanto successo nella conferenza stampa dell’8 febbraio, in cui Amadeus ha replicato alle domande su Blanco senza mai perdere la sua consueta bravura.

Il look in pelle di Fedez sul palco galleggiante

Fonte: Ansa

Al di là del freestyle, Fedez ha scelto di affidarsi allo stylist Giulio Casagrande per il suo look sul palco galleggiante. Ha optato per la collezione SS23 Prada. La creazione, un look total black, gli ha permesso di sfoggiare un trench in pelle e sneakers. Un outfit che ha convinto, e anche in linea con il momento.