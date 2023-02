Sanremo 2023: torna Chiara Ferragni. Depeche Mode al top

Fonte: Ansa Sanremo 2023, i look della Finale dell’11 febbraio, quinta serata: Elodie infiamma l’Ariston

Una finale all’insegna delle grandi emozioni, quella del Festival di Sanremo 2023, nella quale abbiamo incoronato il vincitore assoluto della 73ª edizione della manifestazione. Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Ferragni hanno condotto la quinta serata della kermesse e lei, che su quel palco ha debuttato il 7 febbraio, è stata applaudita dalla sua famiglia riunita al gran completo. Non solo mamma Marina, meravigliosa, ma anche il papà Marco e le amate sorelle Francesca e Valentina.

L’ultima discesa di Chiara Ferragni a Sanremo

Chiara Ferragni è stata l’unica co-conduttrice di quest’anno a essere protagonista di due serate. E di certo le più importanti: la prima e quella finale. Emozionatissima per l’ultima discesa, con un abito-scultura in oro e blu davvero particolarissimo, ha ringraziato ancora una volta Amadeus per l’opportunità – doppia – che ricorderà per la vita. Ad acclamarla in platea anche il marito Fedez, al centro di un’accesa polemica montata a seguito dell’esibizione sulla Costa Smeralda e nella quale ha cantato un testo non autorizzato, già apparso emozionatissimo per l’ultima performance di sua moglie.

Tornano gli ospiti internazionali: tutti in piedi per i Depeche Mode

Il ritorno degli ospiti internazionali, nel 2023, assume un significato molto particolare. Non parliamo di rinascita, perché quella è di certo già avvenuta, ma di una graduale ripresa della vita che stiamo ancora affrontando a fatica. I Depeche Mode sono i primi testimoni della normalità che abbiamo agognato e che ci era mancata.

Per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo senza Andy Fletcher, Fletch, il loro tastierista scomparso a fine maggio, i Depeche sono ancora la dimostrazione in carne e ossa di come l’elettronica – fatta bene – sopravviva ancora perfettamente agli artifici della tecnologia e goda ancora di ottima salute.

I brani sono quelli amati da chi è cresciuto con la loro musica, con quella vena irriverente che durante la finale ci ha fatto battere il tempo e guardare in alto, alla ricerca di quel Personal Jesus del quale ognuno di noi ha disperatamente bisogno.

L’ultimo grido di Marco Mengoni

È stato dato per vincitore fin dalla sua prima esibizione, ma Marco Mengoni è arrivato terribilmente emozionato ma l’esecuzione è ancora perfetta. Perfetto sul palco, bello da morire anche se lui ci dice di no, intonato e sempre rivolto verso quel pubblico che, 10 anni dopo L’essenziale, guarda con lo sguardo fiero di chi si è scoperto amato.

“Mamma”, la preghiera prima di cantare, strizza l’occhio al suo direttore d’orchestra e poi spalanca le braccia verso la galleria che lo acclama. Ce l’ha fatta a portare a termine Due vite, con gli occhi pieni d’orgoglio e la fatica di chi ci ha sempre creduto. Si chiama Festival della Canzone Italiana e non poteva esserci, tra i tanti, un rappresentate migliore. Un talento da proteggere.

Fedez sul palco di Sanremo, il bacio con Rosa Chemical

La partecipazione di Rosa Chemical al Festival di Sanremo è stata criticata, discussa, ma fino alla finale tutto è filato liscio. Doveva arrivare l’11 febbraio perché l’artista di Made in Italy scendesse dal palco per raggiungere la platea e Fedez, che ha reagito imbarazzato all’esuberanza del Big in gara, che l’ha trascinato sul palco. L’esibizione è continuata con un Federico Lucia che non sapeva dove rivolgere lo sguardo, per poi terminare con un bacio stampato sulle labbra e che ha scatenato il pubblico. Imprevedibile.

L’abbraccio tra Madame e Amadeus

Travolta dalle polemiche perché coinvolta in un’indagine avviata a seguito del rilascio di presunti green pass falsi, Madame ha rischiato di essere esclusa dal Festival di Sanremo. Amadeus ha difeso il suo brano, Il bene nel male, ribadendo più volte che sarebbe stato un peccato non ascoltare il suo testo. E per questo suo sostegno, per averla voluta in gara a prescindere dagli errori del passato che non stava a lui giudicare, lo ha ringraziato sul palco. “È stato un Festival difficilissimo, per fare 100 metri ne ho percorsi 1000”, ha dichiarato. L’abbraccio finale, del tutto inaspettato, ha fatto conoscere al pubblico una Madame molto diversa rispetto a quella del passato e che piace sempre di più.

In aggiornamento