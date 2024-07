Colapesce Dimartino si prendono una pausa: “Abbiamo bisogno di riposo”

Fonte: Ufficio stampa Concerto Primo Maggio Colapesce Dimartino

In un momento storico in cui nell’industria musicale si tende a puntare sempre alla hit e al lavoro no stop, Colapesce e Dimartino scelgono una strada alternativa. Il duo, che ha ottenuto un grandissimo successo a partire dal 2020, ha infatti deciso che, al termine del loro tour, si prenderà una pausa.

Colapesce Dimartino si prendono una pausa

In un’epoca in cui il lavoro non stop e la perenne ricerca del successo la fanno da padrona, desta sempre molto stupore e curiosità chi, invece, decide di prendersi un momento di pausa: accade ovunque, anche all’interno dell’industria musicale.

Spesso, però, dopo un periodo di grande successo fatto di hit e concerti, gli artisti e le artiste sentono il bisogno di fermarsi per un po’, per riorganizzare le idee e capire quale strada portare avanti in futuro. È quello che hanno in mente Colapesce e Dimartino, cantanti che ci hanno fatto ballare con hit come Musica leggerissima e Splash, che si prenderanno un momento di riposo.

Il duo formato da Lorenzo e Antonio, artisti che hanno lavorato da solisti e che nel 2020 hanno iniziato il progetto Colapesce Dimartino, non è nuovo ai rumors che ipotizzano una loro possibile separazione. Già lo scorso anno in tanti si sono chiesti se il loro lavoro come duo sarebbe terminato.

Oggi, dopo aver pubblicato la loro ultima canzone, i cantanti sono impegnati nel loro tour Lux Eterna Beach e in un’intervista per La Repubblica hanno raccontato i loro futuri progetti: “Ci prenderemo una pausa, alla fine del tour svilupperemo i nostri progetti, ci riposeremo, dal 2020 non ci siamo più fermati. Il progetto ha bisogno di fermarsi. Ma continueremo a essere noi, in futuro vedremo”. Nessuno scioglimento quindi, almeno per ora: il duo si prenderà una pausa per lavorare ad altri progetti e, in futuro, potrebbero tornare come Colapesce Dimartino.

La necessità degli artisti di fermarsi

Lavorando in un settore in cui è difficile spegnere i riflettori e le aspettative del proprio pubblico, non è una novità che tanti artisti sentano il bisogno di staccare, spesso per salvaguardare la propria salute mentale.

Il mondo della musica vortica intorno al successo e ad aspettative da mantenere che spesso si rivelano molto alte. “Le aspettative possono essere tossiche, si vive sempre proiettati in avanti perdendosi quello che accade nel mentre. Meglio parlare di speranza, un concetto più poetico” dice Colapesce.

Un discorso che non risulta nuovo, se pensiamo a quanti artisti hanno infatti deciso di sparire dalle scene per un po’: ne è un esempio Adele, che di recente ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla musica, ma anche artisti molto più giovani e vicini al nostro panorama artistico come Sangiovanni, che dopo Sanremo ha ammesso di aver bisogno di tempo per sé.

Un fenomeno che, come spiega Colapesce, è molto più comune di quanto si pensi: “Chi lavora in campo artistico è più esposto, la musica è cambiata completamente, c’è il bisogno di accumulare successi, di apparire in contesti super, soprattutto sui social, ma che spesso sono fittizi. In un giovane questa pressione può far saltare i nervi. Noi siamo avvantaggiati perché siamo arrivati già depressi”.

“I ventenni, anche non artisti, stanno vivendo una crisi emotiva fortissima. Il dilagare della depressione è preoccupante, fossi il ministro della Salute mi occuperei della salute mentale dei ragazzi. Noi siamo corazzati perché quando abbiamo iniziato c’era già la crisi del disco. Ma bisognerebbe abituare i ragazzi alla possibilità del fallimento.” Ha aggiunto Dimartino.