Ultimo ballo, come organizzarlo e quali canzoni scegliere

L'ultimo ballo di un matrimonio è un momento all'insegno del divertimento e della festa: qual è la colonna sonora perfetta?

Chi ha detto che in una cerimonia nuziale non possa esserci spazio anche per un po’ di sano divertimento? Calato il sipario su rito e banchetto, per molti sposi arriva il momento di scatenarsi in pista da ballo con amici e parenti.

In particolare, l’ultimo giro di danze della giornata ricopre un ruolo molto particolare: chiamati a ballare ancora una volta prima di congedarsi, gli sposi devono scegliere un brano all’altezza della situazione.

L’ultimo ballo di matrimonio, cos’è

L’ultimo ballo è l’occasione perfetta per riunire sposi e invitati prima che cali il sipario sulla cerimonia. Questo momento si svolge quindi nelle battute finali del ricevimento, e rappresenta la parentesi più leggera della giornata.

Dopo l’emozione e le lacrime che da sempre caratterizzano lo scambio delle promesse e il primo ballo degli sposi, l’ultimo giro di danze è l’occasione perfetta per sciogliere la tensione accumulata nell’ arco della giornata.

Come pianificare l’ultimo ballo di matrimonio

Alcuni sposi preferiscono non pianificare la cerimonia nei dettagli: chi vuole un matrimonio più informale, quindi, in molti casi vivrà l’ultimo ballo di giornata senza proclami e senza una precisa scenografia.

Altri coniugi, invece, scelgono un momento meglio strutturato, così da regalare un epilogo da favola al proprio sì. Se siete parte di questa seconda categoria, sicuramente dovrete curare diversi dettagli: in primis, l’ultimo giro di danze sarà annunciato al microfono dal dj o dalla band coinvolta, che chiamerà in pista sposi e invitati.

Per rendere la cornice ancora più singolare, si possono prevedere anche luci particolari, coriandoli o petali di fiori che caschino sugli sposi al centro della pista. Nel caso di un ricevimento in uno spazio aperto, infine, i fuochi d’artificio potrebbero regalare una cornice assolutmente indimenticabile.

Ultimo ballo, meglio soli o con gli ospiti?

Tra i trend che si stanno diffondendo negli ultimi anni, c’è quello che vede gli sposi sempre più decisi a ritagliarsi dei momenti privati nel corso della cerimonia: se è vero che i fiori d’arancio sono una festa all’insegna della condivisione, è altrettanto giusto non perdere di vista la celebrazione del sentimento.

Anche nel caso dell’ultimo ballo di giornata, quindi, i coniugi si potrebbero trovare davanti a un dilemma: meglio un ultimo ballo tête-à-tête, oppure un momento all’insegno del divertimento collettivo?

La risposta, ovvimente, dipende dalle vostre esigenze e dal tipo di canzone scelta: nel caso in cui vogliate concludere la giornata all’insegna del romanticismo, potreste anche optare per una soluzione privata. Se invece il vostro brano preferito è tutto da ballare, sarebbe un vero peccato non condividerlo con amici e parenti.

Che canzoni scegliere per l’ultimo ballo

Non esistono canzoni perfette per l’ultimo ballo, ma sarebbe giusto scegliere brani che piacciano sia agli sposi che agli ospiti. Nella maggior parte dei casi, i festeggiati preferiscono puntare su motivetti energici e orecchiabili per attirare gli invitati in pista un’ultima volta prima che la festa finisca.

Potete organizzare l’ultimo ballo scegliendo una canzone ritmata per chiudere alla grande, ma anche una ballad romantica che vi rappresenti. Programmate questo momento 3–5 minuti prima dell’uscita trionfale, assicurandovi che il DJ o la band lo annuncino chiaramente per guidare la transizione degli ospiti.

Ricordate comunque di inviare le proposte per l’ultimo ballo con largo anticipo, in modo che i professionisti possano preparare il set list adeguato e magari confrontarsi con voi sulle hit più adatte.

Canzoni classiche per l’ultimo ballo

Esistono alcuni brani considerati dei veri e propri “classici” per l’ultimo ballo. Le loro melodie senza tempo e i testi ottimisti sono perfetti per lasciare un’impressione indelebile sui vostri ospiti. Eccone alcuni:

Ain’t No Mountain High Enough di Marvin Gaye & Tammi Terrell

Don’t Stop Believin’ di Journey

September di Earth, Wind & Fire

The Way You Make Me Feel di Michael Jackson

Walking on Sunshine di Katrina and the Waves

I’m a Believer di The Monkees

I Gotta Feeling di The Black Eyed Peas

Lovely Day di Bill Withers

Proud Mary di Tina Turner

Figli delle stelle di Alan Sorrenti

Fotoromanza – Gianna Nannini

A far l’amore comincia tu – Raffaella Carrà

Canzoni moderne per l’ultimo ballo

Se avete organizzato una cerimonia all’insegna della modernità, la musica non può essere da meno. Quando sarete chiamati a comporre la playlist, quindi, sarebbe giusto puntare su ballad di artisti pop internazionali o composte da ironici cantanti italiani contemporanei. Ecco qualche esempio:

Marry you di Bruno Mars

Ophelia di Taylor Swift

Can’t stop the feeling di Justin Timberlake

We found love di Rihanna

This ss what you came for di Calvin Harris (feat. Rihanna)

I found you di Andy Grammer

Fancy like di Walker Hayes (feat. Kesha)

Flowers di Miley Cyrus

Cuoricini di Coma Cose

Dove si balla di Dargen D’Amico

Musica leggerissima di Colapesce & Dimartino

Farfalle di Sangiovanni

Mille di Fedez, Achille Lauro & Orietta Berti

Canzoni anni 90 e 2000 per l’ultimo ballo

Se siete dei Millennial nostalgici, non c’è nulla di meglio che concludere la cerimonia con un brano che abbia fatto da colonna sonora alla vostra adolescenza. La playlist di riferimento includerà sicuramente hit degli anni ‘90 e 2000, dal pop alla dance. Senza dimenticare tormentoni italiani.

Yeah!, di Usher (feat. Lil Jon and Ludacris)

Wannabe delle Spice Girls

Low, di Flo Rida (feat. T-Pain)

Raise your glass, di P!nk

Gasolina, di Daddy Yankee

Everytime we touch, di Cascada

50 special dei Lunapop

Tranne te di Fabri Fibra

Canzoni romantiche per l’ultimo ballo di nozze

La tradizione nuziale vorrebbe che l’ultimo ballo rappresenti un momento vivace e festoso per scatenarsi in pista da bello, ma non è una regola assoluta. Se non avete avuto modo di inserire un momento romantico nel vostro ricevimento nuziale, potreste ad esempio sfruttare la dama finale per regalare una conclusione da favola al vostro sì.