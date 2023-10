Fonte: iStock Sposi circondati da fuochi d'artificio

Tutti i neosposi cercano per il proprio matrimonio particolari e dettagli che possano rendere la cerimonia unica nel suo genere. Alcuni si affidano ad addobbi e decorazioni sontuose, altri a location mozzafiato, altri ancora all‘effetto scenografico dei fuochi d’artificio. Tuttavia, per quanto fascino possa esercitare, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione prima di inglobare un momento pirotecnico nella propria cerimonia nuziale.

Se da un lato l’atmosfera festiva e i colori sgargianti sono di sicuro appeal sugli invitati, soprattutto i più piccoli, dall’altro non bisogna trascurare nessun particolare affinché lo spettacolo risulti riuscito al 100%. State pensando di includere dei fuochi d’artificio durante il vostro matrimonio? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Fuochi d’artificio: quali scegliere per un matrimonio

I fuochi d’artificio sono la soluzione perfetta per chi sogna una matrimonio da favola e vuole decisamente lasciare il segno. Esistono due principali varianti di fuochi d’artificio tra cui possono scegliere gli sposi:

sono posizionati al livello del suolo tramite opportuni supporti. Il loro effetto si propaga ad un’altezza limitata, che non supera mai i 20 metri. Lo spettacolo pirotecnico è volto quindi più a fare da cornice e ad accompagnare i passi degli sposi, che a regalare uno show con il naso all’insù per gli invitati. I fuochi aerei sono i classici spettacoli pirotecnici che esplodono nel cielo, regalando una scenografia colorata e luminosa. In questo caso, posti su appositi razzi, i fuochi funzionano solo dopo aver raggiunto una certa altezza, dai 50 ai 70 metri, aprendo dei veri e propri varchi scintillanti.

Nello scegliere l’uno o l’altro, bisogna considerare la morfologia della location e la presenza di materiale infiammabile. Al termine dello show è infatti obbligatoria la bonifica dell’area di sparo e delle zone ad esse adiacenti, per accertarsi che non siano presenti residui incombusti o inesplosi.

Quando si possono fare gli spettacoli pirotecnici

Il meteo può essere un grande nemico o un valido alleato dei fuochi d’artificio, per cui prima di prendere in considerazione l’idea di uno spettacolo pirotecnico nel vostro matrimonio è bene sapere che condizioni atmosferiche saranno previste in concomitanza con il vostro ‘sì’. La cornice perfetta? Una serata limpida, senza nuvole, con una leggera brezza che non disturbi lo svolgimento dello show. Le stagioni migliori sono quindi la primavera e l’estate.

Le precipitazioni, invece, non si fondono bene con i fuochi d’artificio, così come un vento troppo forte può essere problematico. Motivo per cui, se vi sposate nei mesi più freddi dell’anno, potrebbe essere preferibile un altro tipo di spettacolo per intrattenere i vostri ospiti. O, almeno, pianificare con anticipo un piano B nel caso in cui il meteo riservi brutte sorprese.

Quanto devono durare i fuochi d’artificio

Il rischio di annoiarsi, anche di fronte a dei fuochi d’artificio che lascino senza fiato, è sempre dietro l’angolo, motivo per cui è bene stabilire una durata esatta dello spettacolo pirotecnico. Secondo gli esperti, sarebbe bene non superare i 10 minuti di durata complessiva: un intervallo sufficiente a costruire un crescendo scenografico prima di un finale che lasci senza fiato. Senza correre il rischio di dilungarsi troppo.

In merito al momento della cerimonia in cui inserire lo spettacolo, la scelta si riduce alle ore serali: per una migliore visibilità è infatti necessario che il sole sia tramontato. I fuochi pirotecnici potrebbero essere una perfetta chiusura di giornata, prima che gli sposi si congedino, oppure un ottimo modo per annunciare l’imminente taglio della torta. Meglio se con della musica in sottofondo per rendere lo show ancora più indimenticabile.

Che autorizzazioni servono per lo spettacolo pirotecnico

Prima di pensare a mettere in atto qualsiasi tipo di spettacolo pirotecnico, è necessario informarsi su cosa prevede la legge del comune in cui si svolgerà la vostra cerimonia nuziale: esistono infatti delle regole ben precise, ed è fondamentale attenersi alle norme in vigore. In primis, l’acquisto: i fuochi possono essere fabbricati, utilizzati e venduti solo da ditte munite di licenza e patentino per il mestiere di fochino.

In secondo luogo, attenzione alle limitazioni, soprattutto qualora la vostra location si trovi nei pressi di spazi ad alto rischio, come aeroporti o parchi naturali. I fuochi potrebbero infatti disturbare le rotte aeree oppure spaventare animali e specie rare, motivo per cui spesso vige il divieto assoluto. In altri casi, invece, esistono dei coprifuochi: vietato organizzare spettacoli pirotecnici dopo le 23 per non turbare la quiete pubblica.

Anche in assenza di interdizioni, si è comunque chiamati a richiedere un’autorizzazione per l’accensione dei fuochi con largo anticipo: il documento può essere concesso dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, e i tempi di attesa dalla richiesta possono arrivare fino ad un mese. Per evitare di incorrere in problemi burocratici, quindi, spesso gli sposi decidono di affidarsi ad organizzazioni di esperti che si occupano anche della parte legale. I costi potrebbero essere leggermente più alti, ma si eviteranno spiacevoli imprevisti.

Quanto costano i fuochi d’artificio

Ci sono diversi fattori che possono influenzare l’eventuale costo di uno spettacolo pirotecnico. Il prezzo può infatti variare in base alla durata e al tipo di fuochi scelti. In linea di massima si parte dai 300 euro fino ad arrivare ai 2000 per le scenografie più complesse. Ad occuparsene sono solitamente degli esperti fuochisti, ma in alcuni casi anche le location prevedono pacchetti nuziali in cui, oltre al menù e all’intrattenimento musicale, è incluso anche uno spettacolo pirotecnico.

Idee alternative originali e luminose per le nozze

Qualora abbiate problemi di budget o comunque la location da voi scelta non sia idonea ad uno spettacolo pirotecnico, potete valutare delle alternative altrettanto suggestive e, in molti casi, meno dispendiose. La prima sono i fuochi a freddo: già entrate di diritto nei trend matriomoniali del 2024, queste fontane luminose non sono pirotecniche, ma collegate ad una centralina o ad un mixer, e possono essere sincronizzate con la musica.

Delle lanterne orientali possono essere altrettanto suggestive: immaginatele fluttuare nell’aria o sull’acqua, creando un’ambientazione romantica sì, ma decisamente più intima, dei fuochi d’artificio. Nel corso della cerimonia, possono essere anche liberate alla volta del cielo, magari assegnandone una a ciascun ospite o invitato.