Matrimonio, tutte le tendenze 2024: dalle bomboniere ai look

Fonte: IStock Trend matrimonio 2024

Colore, creatività e sostenibilità: si potrebbero racchiudere in queste tre parole le tendenze per i matrimoni del 2024. I nuovi trend in fatto di fiori d’arancio raccontano infatti di cerimonie in cui gli sposi sono chiamati a personalizzare il loro giorno più bello con decorazioni e bomboniere, senza tuttavia perdere di vista il lato ‘green’ dell’evento. Dalla scelta dell’abito agli addobbi floreali, passando per bomboniere e menù, i portali Polka dot wedding e Hitched wedding ci descrivono le 10 novità imperdibili per i matrimoni nel 2024.

Wedding weekenders: due giorni sono meglio di uno

Perché accontentarsi di un unico giorno di celebrazioni quando c’è la possibilità di prolungare i festeggiamenti per un intero week-end? Il trend, importato dagli Stati Uniti, è destinato a crescere anche in Italia, dove diverse tenute immerse nel verde sono già attrezzate per regalare un fine settimana all’insegna del relax e del buon cibo. Si inizia con una rehearsal dinner , una cena di benvenuto intima e informale, e si prosegue, dopo il rito religioso, con un brunch o un pranzo di matrimonio più tradizionale a base di prelibatezze locali. Tutto condito da musica e bellissime decorazioni, s’intende.

Un matrimonio green

Restare insensibili ai problemi climatici è impossibile anche nel giorno del sì, e la sostenibilità sta diventando una delle chiavi principali per un matrimonio di successo. Tra le pratiche ‘green’ destinate a diffondersi ci sono confetti biodegradabili, mezzi di trasporto alternativi per condurre gli ospiti nel luogo del ricevimento e, soprattutto, menù organici: dimenticate liste faraoniche e portate infinite, e prediligete invece qualità ed ingredienti a km zero.

Fiori d’arancio hi-tech

La tecnologia di ultima generazione è pronta a debuttare anche nel settore nuziale, con l’AI destinata a giocare un ruolo molto importante soprattutto per la realizzazione di splendidi inviti digitali (a costi decisamente ridotti). Ma anche le fedi matrimoniali potrebbero diventare ‘smart’: perché accontentarsi di un semplice gioiello quando si potrebbe avere un anello con decine di utilissime funzioni?

Buffet addio: il wedding party è rigorosamente ‘seated’

Parola d’ordine: comodità. Per quanto i buffet in piedi possano offrire un’atmosfera più amichevole e favoriscano le interazioni tra gli ospiti, per il prossimo anno sarà meglio considerare l’ipotesi di un pasto da seduti. Questa opzione, infatti, permette di gustare al meglio il menù e di trascorrere una giornata all’insegna del relax. Per divertirsi si sa, c’è sempre la pista da ballo.

Fiumi di champagne

Quintessenza di lusso ed eleganza, le scenografiche ‘torri di champagne’, realizzate con calici disposti su più livelli, sono destinate ad un clamoroso comeback nel 2024. Versate lo champagne dalla cima della torre e attendete che in qualche minuto arrivi fino alla base: il brindisi, che sia per pochi intimi o per molti invitati, non sarà mai stato così chic. Con somma gioia dei fotografi, ovviamente.

Lo snack di mezzanotte

Concludete in bellezza il vostro ricevimento con uno spuntino notturno per deliziare gli ospiti più golosi. La alternative sono moltissime, e vanno dalla classica spaghettata ad una scorpacciata a base di patatine fritte. Sognate un matrimonio più glamour e lussuoso? Lo chef suggerisce dolcetti gourmet da gustare rigorosamente prima di andare a letto.

Le decorazioni: styling all’insegna del colore e dell’effetto ‘wow’

Scegliere addobbi e decorazioni per il ricevimento può essere stancante, ma anche molto divertente: sbizzarritevi con colori e tinte vivaci, e non dimenticate di vestire a festa tutti gli angoli della sala, dalle scale… fino al soffitto!

Abbracciate le tonalità brillanti

Addio tinte neutre e delicate, benvenute nuance vivaci e vibranti: i colori più ‘in’ per le cerimonie nel 2024 saranno tonalità forti come il corallo, il blu elettrico o il giallo. Incorporare piccoli sprazzi di colore a contrasto con il bianco e le sue varianti creerà un’atmosfera carica di gioia ed energia.

Le decorazioni arrivano fino al soffitto

Non solo pareti, tavoli e sedie, ma anche soffitto e tettoia diventano un palcoscenico perfetto per sbizzarrirsi con decorazioni ‘effetto wow’. Dalle classiche installazioni floreali sospese ai set di luci, passando per fasce e drappeggi non dimenticate di vestire a festa anche il solaio.

La sposa: il look tra innovazione e tradizione

Un look che sappia esprimere stravaganza e originalità, senza tuttavia rinunciare ad un tocco romantico in fatto di accessori: la sposa del 2024 è un perfetto connubio di tradizione e innovazione, tra abiti componibili e l’immancabile ritorno del velo.

L’abito? Meglio innovativo

Dite pure addio a tradizionali abiti principeschi e preparatevi a fare spazio a modelli più originali ed eccentrici, tra jumpsuit, abiti due pezzi e tailleur matrimoniali. Per le spose più esigenti, invece, l’opzione migliore è l’abito trasformabile, un dual dress che permetterà un cambio look radicale nelle ore pomeridiane o serali: basteranno poche, semplici mosse per trasformarsi da romantiche principesse in sensuali sirene.

Il ritorno del velo

Che si scelga un abito romantico o più minimal e all’avanguardia, non ci sono dubbi sull’accessorio che le spose del 2024 dovranno assolutamente includere nei loro outfit nuziali: il velo. A lanciare il trend sono state alcune delle celebrities convolate a nozze negli scorsi mesi, come Sofia Richie e Kourtney Kardashian, che hanno aperto la strada al ritorno del più romantico degli indumenti da sposa.

Una scelta che può essere ulteriormente personalizzata, perché ciascuna può decidere come e cosa ricamare sulla stoffa, rendendolo un pezzo davvero unico. La lunghezza? La più gettonata resta la classica da 3 metri, ma via libera anche a veli più scenografici, di 5 o 6 metri, perfetti per essere fotografati.

Capitolo ospiti: la parola d’ordine è ‘personalizzare’

Nel giorno più importante per gli sposi, amici e parenti invitati alla cerimonia rivestono un ruolo centrale. Perché non valorizzarne la presenza facendoli diventare co-protagonisti a tutti gli effetti?

Il guestbook diventa audio

Il libro degli ospiti del matrimonio è un’idea molto amata dagli sposi, e permette loro di tenere una traccia scritta di dediche ed auguri che amici e parenti decidano di trascrivere nero su bianco. Ma perché accontentarsi di qualche riga quando c’è la possibilità di lasciare delle note vocali decisamente più personali e toccanti? Un audio-guestbook potrà essere riascoltato in qualsiasi momento ed in pochi clic, regalando qualche risata o qualche lacrima di commozione a seconda del tenore del messaggio prodotto.

Le bomboniere? Meglio diversificate

Addio anonimi soprammobili, benvenuta originalità: i trend del 2024 prevedono bomboniere rigorosamente personalizzate, come immagini stampate o gadget con il nome degli invitati. Perché un bel ricordo vale più di qualsiasi prezioso monile.

Il trionfo dei fuochi a freddo

Scenografici come i fuochi d’artificio, ma utilizzabili anche negli spazi interni: i fuochi a freddo sono una vera garanzia per gli sposi che vogliono stupire. Non essendo pirotecnici, ma collegati ad una centralina o ad un mixer, rappresentano la soluzione ideale per creare spettacoli senza danneggiare l’ambiente o mettere in pericolo gli spettatori. Il vero valore aggiunto? La possibilità di sincronizzarli con la musica, per creare uno show quasi hollywoodiano e rendere il giorno del matrimonio ancora più indimenticabile.