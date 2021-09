Idee originali per bomboniere del matrimonio

editato in: da

Durante l’organizzazione del matrimonio sono tantissimi i dettagli a cui pensare: per un giorno delle nozze davvero indimenticabile, infatti, nulla può essere lasciato al caso e ogni piccolo aspetto va curato minuziosamente. Una delle scelte di cui occuparsi, che di solito rischia di mettere in crisi i futuri coniugi, è proprio la selezione delle bomboniere. La bomboniera infatti sarà il simbolo della cerimonia, che nel corso del tempo ricorderà ai tuoi cari della splendida giornata passa insieme. Per imprimere un segno inimitabile alle proprie nozze e lasciare tutti gli ospiti a bocca aperta puoi scegliere di realizzare delle bomboniere fai da te: dì addio ai soliti ninnoli in porcellana o in argento e dedicati alla creazione di bomboniere uniche e creative.

Idee originali per le bomboniere del matrimonio

La bomboniera del matrimonio, detta anche cadeaux de mariage, è una cortesia degli sposi verso i propri ospiti: un piccolo pensiero, che sta a simboleggiare un sentimento di gratitudine e felicità per aver condiviso con le persone care un momento così importante della propria vita. Proprio per questo motivo, spesso la scelta delle bomboniere può essere un’operazione davvero difficile e non sempre si riesce a trovare una soluzione che sia davvero soddisfacente.

Se sei alla ricerca di un’idea originale per le tue bomboniere, che rispecchi appieno le personalità tua e del tuo sposo e che lasci un ricordo indelebile nel cuore degli invitati, puoi realizzare delle meravigliose bomboniere fai da te: potrai dare libero sfogo alla fantasia con delle bomboniere stravaganti, regalare degli oggetti utili e versatili, magari scegliere delle leccornie da mangiare oppure ancora optare per degli omaggi green e solidali, per fare così anche una buona azione.

Bomboniere tematiche

Gli ultimi trend in fatto di wedding party vedono la cerimonia ispirata ad un tema specifico, che faccia da filo conduttore a tutte le decorazioni. Le possibilità di scelta sono davvero illimitate: dalle atmosfere più tradizionali ed eleganti, alle ambientazioni più rustiche e conviviali; dai matrimoni a tema glam all’insegna dello sfarzo, alle cerimonie più romantiche e dall’animo bohémienne. Molte coppie scelgono poi di ispirarsi anche a set cinematografici, opere letterarie e correnti artistiche; in alternativa puoi scegliere un tema ispirato alla natura come il bosco incantato e la spiaggia tropicale, oppure all’astrologia, ai viaggi e alle festività. A seconda della cornice che sceglierai per il tuo matrimonio, puoi optare per delle originali bomboniere a tema, che sapranno dare il giusto carattere alle tue nozze.

Bomboniere utili

Se fino a pochi anni fa le bomboniere erano considerate degli oggetti superflui da riporre in un cassetto o in una credenza, oggi il trend si è completamente invertito: chissà quante volte ti sarà capitato di entrare in casa di nonne o zie e trovare vetrinette stracolme dei soliti monili in argento o delle classiche statuette in ceramica degli sposi che si abbracciano, messe lì a prendere polvere; per fortuna però i tempi cambiano, e le nuove generazioni preferiscono scegliere delle bomboniere più originali.

Ci sono moltissime idee creative per creare delle bomboniere divertenti e utili, che possano essere davvero apprezzate dai tuoi invitati: a seconda del tema del tuo matrimonio potresti personalizzare ad esempio degli apribottiglie, dei taglieri o delle tovagliette; realizzare un set con caffettiera, zuccheriera o tazzine decorate a mano; o ancora segnalibri, penne USB, portachiavi e stilografiche da portare sempre con sé.

Bomboniere gastronomiche

Tra le tante opzioni disponibili, l’idea di regalare delle bomboniere legate al mondo della cucina è sempre tra le più apprezzate: potrai scegliere di deliziare il palato di tuoi invitati con delicate confetture o barattolini di miele, vini pregiati o liquori artigianali, oli raffinati e prodotti a chilometro zero; per completare la composizione puoi aggiungere un piccolo kit di utensili in legno, o un grazioso set di bicchierini, tazzine o ciotoline.

In alternativa puoi scegliere anche dei prodotti alimentari del mercato equo solidale, come spezie esotiche, tè e tisane aromatiche o finissimo cioccolato provenienti dai paesi in via di sviluppo. Si tratta di un’iniziativa davvero bella, che negli ultimi anni sta conquistando moltissime coppie che desiderano dare il loro contributo per una giusta causa.

Bomboniere Zen

Per rimanere in tema gastronomico ma con un tocco in più, puoi lasciare come dono a tuoi invitati un set di teiera e tazza componibile, unito a dei profumatissimi infusi: potrai divertirti a creare tantissime composizioni di gusti e aromi, da quelle più delicate con frutta e fiori, a quelle più decise con spezie e tè nero. Puoi accompagnare tè e tisane con dei deliziosi biscotti fatti in casa o artigianali, decorati a seconda del tema del tuo matrimonio.

Bomboniere green

Un’altra idea molto carina per personalizzare i regali ai tuoi invitati, è quella di realizzare delle bomboniere green, come delle piantine in piccoli vasi o dei sacchetti con semi da piantare: puoi optare per delle pratiche piante grasse, delle profumatissime spezie o anche dei fiori colorati. Puoi inoltre scegliere di decorare i vasetti con le iniziali degli sposi e delle foto; anche i sacchetti possono essere handmade, magari ricamati a mano o realizzati all’uncinetto.

Quella delle bomboniere green è una delle idee più popolari degli ultimi anni e porta con sé un significato profondo: le piante infatti sono il simbolo per eccellenza della vita, e regalare dei piccoli vasetti da coltivare rappresenta la nuova vita insieme, che cresce e si evolve con la forza dell’amore.

Bomboniere profumate

Per un’idea raffinata e romantica puoi decidere di confezionare delle bomboniere profumate per i tuoi ospiti: puoi selezionare delle eleganti candele dai colori e dalle fragranze variegate oppure preferire delle sofisticate saponette personalizzate con forme e aromi inebrianti, che gli invitati potranno raccogliere e comporre come preferiscono. In alternativa, puoi mescolare dei sali da bagno o del pot-pourri e raccoglierli in ricercate ampolle di vetro o scatoline di legno intarsiate. Molto originali anche i cadeaux realizzati con dei profumatori per ambienti a bastoncini, abbinati a selezioni di oli essenziali per donare una fragranza unica al tuo wedding party.

Bomboniere handmade

Per le persone creative che amano dedicarsi alle attività manuali, l’idea più indicata per delle bomboniere innovative è quella di realizzare degli oggetti handmande: gesso, terracotta, pasta di sale e fimo, sono tutti materiali estremamente versatili e molto semplici da utilizzare, che ti permetteranno di dare libero sfogo alla fantasia e creare dei deliziosi oggetti da donare ai tuoi ospiti. Tra le idee più diffuse ci sono: portachiavi, fermacarte, spille o decorazioni natalizie da appendere. Se invece sei abile nello sferruzzare puoi optare per dei raffinati fazzoletti ricamati, sacchetti e centrotavola realizzati all’uncinetto, o pupazzetti creati con la tecnica crochet. Le bomboniere di questo tipo sono ottime per coinvolgere tutta la famiglia e creare così anche un momento da ricordare con affetto nel corso del tempo.

Bomboniere artigianali

Se sei alla ricerca di una idea originale che sia anche in grado di rendere omaggio alle tue origini, puoi optare per delle bomboniere ispirate alla tradizione regionale italiana: particolarmente apprezzate per le coppie che si sposano all’estero oppure fuori sede, questo tipo di bomboniere porta con sé tutto l’amore per le proprie radici e la propria terra. Tra i prodotti più apprezzarti ci sono mattonelle, piattini e scrigni realizzati con pregiate ceramiche di Caltagirone e Amalfi, oppure decorati con elementi tipici della propria patria come ad esempio le teste di moro siciliane, le pigne e il pomo pugliesi oppure i gigli fiorentini; a farla da protagonista saranno i colori sgargianti del Mediterraneo che sapranno trasportare i tuoi cari in un viaggio alla scoperta del Bel Paese ogni volta che guarderanno il tuo piccolo cadeau.

Non dimenticare i confetti

Buoni da mangiare, belli da vedere e carichi di significati simbolici, i confetti sono un vero e proprio elemento imprescindibile delle bomboniere: molto più di semplici caramelle, negli ultimi anni i confetti hanno assunto un ruolo fondamentale anche come elemento decorativo per il matrimonio; complice anche la diffusione dell’arte del cake design, le ultime tendenze vedono i confetti come piccoli capolavori da mangiare innanzitutto con gli occhi. Oltre ai classici bonbon alla mandorla, oggi esiste un assortimento pressoché illimitato di gusti: dal classico cioccolato ai biscotti, dalla amatissima frutta secca ai prelibati liquori, oppure gusti fruttati e speziati come fragola, mirtilli, cannella, anice, arancia e menta; ma anche gusti particolarissimi come babà, ricotta e pera, cheesecake, red velvet, Kinder o tiramisù.

L’origine delle tradizioni legate ai confetti hanno radici antichissime, e risalgono addirittura ai tempi dei romani: confectum vuol dire in effetti confezionato, e già allora rappresentava un messaggio d’auguri da donare per le grandi occasioni. Anche il numero di confetti all’interno della bomboniera non è casuale: la tradizione, infatti, vuole che essa contenga sempre un numero dispari di bonbon, in quanto la disparità rappresenta l’indivisibilità del vincolo matrimoniale. Nello specifico, solitamente le bomboniere hanno cinque confetti, come simbolo dei cinque valori principali su cui si fonda l’unione: salute, felicità, longevità, fertilità e ricchezza. I trend più moderni però hanno abbandonato questa rigidità, e anzi durante le cerimonie vengono allestiti veri e propri angoli confetteria dove gli invitati possono scegliere da sé come comporre le proprie bomboniere.