Bomboniere matrimonio a tema mare: come si fanno

Fonte: Shutterstock

Il tema delle nozze è stato deciso ed è quello legato al mare e a tutte le sue sfumature. A questo punto, bisognerà procedere alla sua organizzazione, pensando a tutti i dettagli in cui rientrano anche le bomboniere o, come le chiamano oggi i wedding planner più di tendenza: i cadeaux de mariage.

Sì, perché anche se i trend in fatto di matrimoni si sono modificati e molte tradizioni sono andate scomparendo, regalare qualcosa ad evento finito ai propri ospiti, resta un’usanza abbastanza radicata.

Del resto, gli sposi vogliono lasciare un buon ricordo delle loro nozze a chi ha preso parte alla celebrazione del loro amore. Infatti, non è detto che i cadeaux, in cui rientrano naturalmente anche le bomboniere a tema marino, debbano essere necessariamente degli oggetti inutili da relegare su qualche mensola a prendere polvere. La bomboniera a tema mare, come accade anche per tutte le altre tipologie di bomboniere, può essere qualcosa di utile e di piacevole per chi riceve, anche se non si discosta dal tema scelto per il matrimonio.

Le bomboniere possono essere confezionate da sé oppure lasciare il compito a qualche amico, parente oppure, meglio ancora, professionista del settore. Chiunque sia la persona che le confezionerà, le idee degli sposi dovrebbero essere piuttosto chiare su quale sarà la loro bomboniera. Per non sbagliare e realizzare le bomboniere per il matrimonio ispirate al mare, di seguito ti forniremo qualche ispirazione che va dalla bomboniera vera e propria, passando per il posto dove esporre le bomboniere durante il ricevimento e arrivando alla confettata.

Bomboniere in stile marino: le conchiglie

Le bomboniere in stile marino devono far riecheggiare l’eco del mare non appena il loro sguardo si posizionerà su di esse. Per evitare di sconfinare nel souvenir turistico da località marittima (es. il faro, la barchetta dipinta…) meglio lasciarsi ispirare. Naturalmente, bisognerà fare in modo che il carattere e l’unione degli sposi venga rappresentata dal regalino che verrà donato agli ospiti.

Probabilmente, quando si pensa al mare, la prima cosa che viene in mente è rappresentata dalle conchiglie. Questo meraviglioso elemento, che la natura ci regala in tantissime forme diverse, può essere oggetto delle proprie bomboniere in stile marino. I più coraggiosi potranno decidere di regalare ai propri ospiti una conchiglia di dimensioni medie, finemente decorata all’interno con le iniziali dei propri nomi e la data dell’evento.

Le conchiglie di dimensioni più ridotte potrebbero essere raccolte in mini contenitori, con una discreta quantità di sabbia. Il plus? Le conchiglie naturali oggetto del regalo potrebbero essere state raccolte dagli sposi in persona, nella location che fa da cornice al loro ricevimento.

Le conchiglie possono diventare anche degli oggetti utili. Ad esempio, braccialetti, ciondoli, portachiavi, portatovaglioli che varieranno a seconda della persona a cui saranno destinate.

Bomboniere in stile marino: fauna e flora

Immancabile, come soggetto delle bomboniere per il matrimonio a tema mare è rappresentato dalla fauna che si trova nelle profondità degli abissi. Pesci, tartarughe, molluschi, potrebbero diventare i protagonisti del cadeaux purché in modo prezioso ed originale. Un esempio? Pesciolini realizzati in vetro di Murano, proprio come quelli che si trovavano spesso nelle case sul finire degli anni ‘80. I soggetti potranno essere legati ad un nastrino per essere appesi come si preferisce oppure imbottigliati in mini recipienti in vetro.

Se si vuole regalare ai propri ospiti un vero e proprio pezzo di mare, si possono ricreare dei veri e propri terrari marini sostenibili e cruelty free. Ad esempio, all’interno di un terrario potranno essere messe delle piante acquatiche, delle succulente oppure la super trendy alga giapponese che galleggia: il Marimo. Del resto, quest’alga è il simbolo dell’amore. Attenzione a fornire ai vostri invitati le istruzioni dettagliate su come curare la piantina.

Bomboniere in stile marino: i sapori del mare

Negli ultimi tempi, la bomboniera gastronomica è diventata sempre più una tendenza essendo un pensiero molto gustoso ed utile da ricevere (anche se, spesso, non incontra i gusti di tutti). Per questo motivo, anche le bomboniere a tema mare possono racchiudere dei sapori particolari che, magari, rispecchiano il luogo marino in cui si svolge l’evento.

Un esempio? Se il matrimonio si svolge in Costiera Amalfitana (o se gli sposi amano quella pittoresca parte d’Italia) un esempio di bomboniera potrebbe essere una conserva di Colatura di Alici di Cetara. Oppure, si possono realizzare dei vasetti con del sale marino aromatizzato, da utilizzare in diverse preparazioni.

Bomboniere in stile marino: l’arte da conservare

Quando si va in una località marina in vacanza, soprattutto in passato, si inviavano le cartoline ad amici e parenti. Perché non riprendere questa tradizione per la propria bomboniera in stile marino? Stavolta, però, la cartolina sarà artistica, magari dipinta a mano appositamente per gli sposi da parte di un artista locale.

Una bomboniera di questo tipo sarà ancora più gradita se gli sposi decideranno di immortalare proprio il luogo a cui si è ispirato il tema oppure, se l’evento è ambientato al mare, nella cornice scelta per lo scambio delle promesse.

La personalizzazione, in questa tipologia di regalo, sarà in grado di fare la differenza, anche per il messaggio che gli sposi decideranno di scrivere dietro la cartolina. Questa tipologia di bomboniere può essere disposta da appesa, magari lasciata cadere da una rete da pesca posizionata ad arte.

Bomboniere in stile marino: oggetti da usare durante l’evento

Oltre che al tema marino la cerimonia è stata organizzata in riva al mare? Una buona idea in fatto di bomboniere è quella di regalare ai propri ospiti un piccolo kit di sopravvivenza per godersi al meglio la giornata: un ventaglio per sopportare meglio il caldo torrido, delle infradito personalizzate per evitare di sprofondare nella sabbia con i tacchi, degli occhiali da sole (magari un po’ funny) per non perdersi nemmeno un momento della cerimonia. In aggiunta, potrebbe esserci un telo di tessuto che potrebbe avere la duplice funzione di facilitare lo scrollarsi via la sabbia dalle gambe o difendersi da qualche improvvisa raffica di vento.

Il tutto potrebbe essere racchiuso in una borsa di tela riutilizzabile per la spesa o per l’ufficio, naturalmente personalizzata come gli sposi desiderano, posizionata in ceste di vimini prima di entrare nella location dell’evento.

Dove mettere le bomboniere matrimonio tema mare

A seconda della tipologia di bomboniera, si potrà pensare ad una collocazione particolare in sala oppure dopo il taglio della torta, al momento di servire i dolci.

Generalmente, i cadeaux vengono messi su tavolate allestite ad hoc, rispettando a grandi linee, il tema scelto per le nozze. Un semplice tavolo potrebbe essere trasformato in un angolo di mare su cui disporre i regali grazie a qualche accorgimento. Utilizzando gli specchi, ad esempio, si possono creare dei giochi di luce; la sabbia reale, unita a qualche sassolino o conchiglia potrebbe trasformare il tavolo in una piccola spiaggia caraibica.

Se si volessero sorprendere i propri ospiti con un allestimento per bomboniere a tema mare, ci si potrà sbizzarrire attingendo a diversi scenari.

Il primo è il mondo dei Pirati, perennemente alla ricerca di forzieri nascosti da trovare e predare. Le bomboniere potrebbero essere disposte in un vero e proprio baule, costellato qua e la di perle e tessuti preziosi.

Il tema marino può essere messo in pratica anche disponendo le bomboniere in una piccola imbarcazione reale o una riproduzione in legno, con tanto di reti da pesca in cui imbrigliare i cadeaux. Un’atmosfera marina autentica potrà essere regalata agli ospiti anche utilizzando dei pali nautici su cui appendere le bomboniere.

Confettata a tema mare

Oltre alle bomboniere vere e proprie, a cui si allegano i confetti, in ogni fine ricevimento che si rispetti, ci si imbatte in una dolcissima confettata. Sulla tavola imbandita, oltre a disporre i classici confetti con la mandorla, ci si può sbizzarrire con altre varianti di confetti, dalle forme, sapori e colori differenti.

I confetti del matrimonio sono sicuramente bianchi o madreperla. In un matrimonio a tema mare, però, ci si può permettere il lusso di inserire anche i confetti nelle sfumature dell’azzurro e del verde acqua al fine di restare coerenti con il tema. Alcune case di produzione di confetti, li realizzano anche a forma di stella, soggetto che potrebbe essere intervallato ai classici confetti tondi o a mandorla. Per quanto riguarda il sapore dei confetti, si possono tentare sapori legati all’estate e al mare come, ad esempio, quello del limone o dei frutti più esotici come il cocco.

Oltre al confetto classico, soprattutto se sono presenti bambini tra gli invitati, si possono aggiungere marshmallow o caramelle colorate. Basta che gli elementi che compongono la confettata possano essere presi e portati via con facilità dagli ospiti servendosi di appositi fazzoletti o sacchetti messi a loro disposizione.

La disposizione della confettata sarà molto importante come pure gli elementi a corredo. I contenitori dei dolciumi potranno ricordare il mare così come pure i cucchiai, i sacchetti e i tovagliolini.