Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, cifra da capogiro per la bomboniera delle nozze

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno detto “sì” il 20 giugno 2023. Una cerimonia sfarzosa, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, la stessa in cui sono convolati a nozze Ilary Blasi e Francesco Totti nel 2005. Un giorno speciale per la coppia, dopo la nascita del figlio Thiago, che naturalmente è stato organizzato all’insegna del luxury più sfrenato. Perché lo diciamo? Dal ricevimento a Villa Miani fino alle bomboniere – costosissime – Nasti e Zaccagni non hanno (affatto) badato a spese.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, il costo da capogiro delle bomboniere

Vi abbiamo parlato dei dettagli delle nozze tra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, ma sono tante le curiosità che nel corso dei giorni continuano a intrigare i fan della coppia (e non solo). Di sicuro, il loro matrimonio extralusso passerà alla storia, anche e soprattutto per la scelta delle bomboniere, non molto tradizionale, ma non per questo meno interessante. Anzi. A incuriosire tutti, in particolar modo, è stato il costo, di certo non economico.

In realtà, le bomboniere sono state svelate da Jessica Pezzella, make-up artist, che ha condiviso in anteprima i dettagli su TikTok delle cosiddette gift bag. No, niente di tradizionale, anzi, oseremmo dire addirittura inaspettato, ma in linea con le personalità di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Cosa hanno donato agli ospiti in ricordo del matrimonio? Un sacchetto di Chanel con una confezione di profumo.

La confezione super elegante e il contenuto sono a dir poco da urlo: la coppia, infatti, ha optato per il profumo Paris-Venise, un regalo incredibile, contando che i prezzi non sono così accessibili. La bottiglia da 50 ml, infatti, ha un costo di 98,00 euro; il prezzo sale inevitabilmente per la bottiglia da 125 ml, circa 142,00 euro.

Chiaramente non sono stati assenti i confetti, da sempre legati a una simbologia profonda durante le celebrazioni. Un ulteriore accorgimento per le loro nozze: al posto del classico sacchettino, hanno optato per una box degustazione, una scatola bianca bordata di nero. Non avrebbe potuto essere altrimenti, in quanto il tema della festa – Chanel – si è legato benissimo con il contrasto del bianco-nero.

Nozze Nasti-Zaccagni, le curiosità del giorno più speciale

Il matrimonio è stato celebrato a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli, per poi proseguire con un ricevimento da mille e una notte a Villa Miani. Naturalmente, la Nasti non si è smentita e ha cambiato fino a tre abiti da sposa, come è nella tendenza di oggi. L’influencer, attentissima al fashion e ai trend del momento, ha lasciato senza fiato con un abito principesco in chiesa, con dettagli ricamati, ampia gonna, strascico e velo. Una scelta ben più “tradizionale” rispetto alla bomboniera.

La location del ricevimento, ovvero Villa Miani, è una delle più ambite per i matrimoni a Roma, e non è un mistero, dal momento in cui si può ammirare un panorama mozzafiato della Capitale. Un tripudio di bianco e di nero, così come di fiori, torta a strati, candele, fuochi d’artificio e balli fino a notte fonda, per uno dei “sì” dell’estate dopo Alena Seredova e Alessandro Nasi.