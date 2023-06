Alena Seredova apre l’album delle nozze: le foto inedite del matrimonio

Un matrimonio bellissimo e una sposa al massimo della sua felicità: Alena Seredova ha appena detto Sì al suo fidanzato Alessandro Nasi, dal quale ha avuto la sua piccola Vivienne, e ora condiviso alcune foto del suo grande giorno. La cerimonia, che si è svolta a Noto, ha riunito parenti e amici della coppia, nonché i figli che lei ha avuto dal suo primo marito Gianluigi Buffon e che sono stati i testimoni dello sposo. L’hanno anche accompagnata all’altare, emozionatissimi come lei, e hanno seguito attentamente il rito civile celebrato dal sindaco del suggestivo centro siciliano.

Alena Seredova, le foto ufficiali del matrimonio su Instagram

Ha aspettato qualche giorno prima di pubblicare le foto ufficiali delle sue nozze e si è presa il giusto tempo per riposarsi, godendosi i primi giorni da sposina. Alena Seredova ha voluto accompagnare le foto del suo matrimonio con una didascalia che non ha lasciato spazio a dubbi: “Per sempre”, ha scritto, condividendo con i follower gli scatti più belli del suo grande giorno.

Ad accompagnarla all’altare sono stati i suoi due ragazzi, Louis Thomas e David Lee, che hanno ricoperto il ruolo di testimoni dello sposo. Tra loro e Alessandro Nasi – manager cugino di John Elkann – c’è un grande affiatamento: segno che in famiglia regna l’armonia. I figli maggiori di Alena Seredova sono anche legatissimi alla sorellina Vivienne, che trattano proprio come una principessa.

Immancabile, poi, la piccola di casa. Vivienne è stata la damigella della sposa e ha indossato un delizioso abitino realizzato con la stessa stoffa a motivi floreali portato con grande eleganza dalla sua mamma. Un vestito molto diverso da quello bianco che ha indossato per il rito civile, corto e con un leggero spacco. Il terzo abito è stato invece riservato per il romantico taglio della torta.

La gioia degli sposi al tramonto

È stata una bellissima foto degli sposi al tramonto ad aprire l’album dei recenti ricordi di Alena Seredova, che finalmente sposato il suo fidanzato nella splendida cornice di Noto il 17 giugno 2023. Le nozze sono state curate nei minimi dettagli, a cominciare dagli abiti scelti per la sposa. Lei stessa aveva dichiarato, a Verissimo, di non voler indossare qualcosa di tradizionale. E così è stato. Irrinunciabile il bianco, che ha comunque portato col primo vestito scelto per le nozze. Un matrimonio sobrio, che ha comunque attirato l’attenzione di tutti grazie al giro in 500 che hanno fatto per le vie della città e dei residenti, che si sono assiepati per le strade di Noto per salutare i novelli sposi.

Molto più romantico quello a fiori, che ha lasciato le spalle scoperte, così come i capelli lasciati sciolti a ricadere sulle spalle. Alena Seredova era a dir poco raggiante. Dopotutto, era da molto tempo che aspettava questo giorno, che finalmente è arrivato. Al fianco di Alessandro Nasi ha ritrovato il sorriso, dopo il burrascoso divorzio da Buffon di cui non parla volentieri, e dopo la nascita di Vivienne ha coronato il suo sogno d’amore. La proposta è arrivata circa un anno fa, in un momento non inaspettato e che le ha riempito il cuore di gioia.