Alena Seredova sposa vintage: il romantico abito e il giro in 500

Fonte: ANSA Alena Seredova, i 44 anni della showgirl: gli amori, i figli e la carriera

Sabato 18 giugno Alena Seredova e Alessandro Nasi sono convolati a nozze nella splendida cornice di Noto, in Sicilia. Il sigillo di un amore che dura da 8 anni e che ha fatto tornare il sorriso alla showgirl, dopo un passato sentimentale burrascoso.

Per Alena, oggi, inizia una nuova vita, cominciata con una cerimonia da sogno, tenerissima e decisamente stilosa. Farà tendenza lo stile retrò scelto dalla sposa, con la consulenza della nota wedding planner Alessandra Grillo, ricco di dettagli che sembravano arrivati dal passato e che, a giudicare dalle prime immagini, sono tutti ad alto livello di instagrammabilità.

Alena Seredova, nozze dallo stile retrò

Alena Seredova avrebbe voluto una cerimonia ristretta, un sobrio festeggiamento in compagnia dei soli affetti più cari. Il compagno Alessandro Nasi, però, sognava un giorno da fiaba e, alla fine, la sposa ha ceduto: la coppia ha scelto di celebrare in grande, con un party all’aperto assieme a un centinaio di invitati tra amici e familiari.

A dirigere le danze, la wedding planner dei vip Alessandra Grillo, l’artefice del maestoso matrimonio Ferragnez. A lei, forse, si deve la scelta di uno stile vintage, composto da divertenti e romantici dettagli retrò. A cominciare dalla Fiat 500 decapottabile d’epoca, in color azzurro cielo, a bordo della quale i novelli sposi hanno sfilato per le strade di Noto dopo la celebrazione in Comune.

Come nei film americani, sulla targa posteriore si legge Just Married e, ad annunciare l’arrivo degli sposi ci pensa l’allegro rumore di lattine colorate e svolazzanti. Un momento magico per Alena e Alessandro, che a bordo della loro piccola carrozza motorizzata, si sono scambiati un tenero bacio a favore di camera.

Il romantico abito da sposa di Alena Seredova

Alle prime nozze con Gigi Buffon, l’allora giovanissima Alena Seredova indossava un sobrio abito sottoveste dal taglio morbido, reso più principesco dai tradizionali accessori da sposa: velo, diadema e altissimi tacchi bianco candido. Oggi, lo stile della showgirl si è evoluto, è più maturo e razionale. E ci si aspettava che, anche nel giorno più bello, Alena optasse per linee semplici e minimal.

Al contrario, la showgirl ha lasciato tutti senza parole, scegliendo un abito da sposa ricco e romanticissimo. Sembra arrivato da un’epoca passata il pomposo vestito bianco, ricco di ricami, composto da una leggera gonna in tulle e da un corpetto dal profondo scollo quadrato, al centro di due grandi maniche a sbuffo. Niente velo stavolta, né diademi, solo un elegante chignon con due morbidi riccioli a incorniciare il viso.

La testimone di nozze e gli invitati

Al fianco di Alena Seredova e Alessandro Nasi al momento del sì c’era Lavinia Borromeo, testimone della sposa. È stata proprio la moglie di John Elkann, infatti, a presentare all’amica il cugino Alessandro, imprenditore nipote di Caterina Agnelli. Tra i due fu un colpo di fulmine, inseparabili da quasi 10 anni ormai, Alena e Alessandro nel maggio del 2020 hanno avuto la loro prima figlia, la piccola Vivienne Charlotte, che ha partecipato alle nozze in compagnia dei fratelli maggiori David Lee e Luis Tomas, nati dal precedente matrimonio con Buffon.