La Seredova verso le nozze. E a “Verissimo” si sbottona su Buffon: “Non amo dire famiglia allargata”

Splendida, dolcissima e (auto)ironica: Alena Seredova ha ritrovato il sorriso dopo mesi difficili, ed è – anche – merito del suo compagno Alessandro Nasi, con cui è fidanzata ormai dal 2015. Ospite nel salottino di Verissimo, la bella modella ceca ha raccontato l’emozione per la tenera proposta di matrimonio che ha ricevuto questa estate, e si è sbottonata persino sul suo ex marito Gigi Buffon.

Alena Seredova, i preparativi per il matrimonio

È con un sorriso meraviglioso che Alena Seredova ha fatto il suo ingresso nello studio di Verissimo, accolta calorosamente da Silvia Toffanin e dal suo pubblico. Più felice di così non potrebbe essere: per lei è un momento d’oro, coronato solo qualche settimana fa da quella che si è rivelata essere una proposta di matrimonio dolcissima e anche un po’ buffa. Di certo, Alena non se la aspettava proprio, tanto che ci ha impiegato diversi minuti a capire come mai il suo fidanzato fosse inginocchiato a terra, mentre lei aveva fretta e temeva di arrivare in ritardo ad un importante appuntamento.

Quando Alessandro Nasi le ha regalato un anello meraviglioso, la Seredova non ha potuto far altro che rispondere “sì”: presto convolerà a nozze, anch’essa sorpresa per aver accettato di fare il grande passo. “Ero convinta non me ne importasse niente, ma forse non ero convinta poi fino in fondo” – ha rivelato a Verissimo – “Non me lo aspettavo, forse non ci credevo più e non davo importanza a qualcosa che so già che può non andare bene. Ma appena mi ha chiesto di sposarlo, la mia visione è cambiata immediatamente”.

Dopo aver “digerito” che presto avrebbe pronunciato (di nuovo) il fatidico sì, Alena ha iniziato i preparativi per le nozze. Ma, a quanto pare, è ancora in alto mare: “Per adesso, l’unica cosa sicura è il marito” – ha confessato, con grande ironia – “Ci vogliamo divertire, alla nostra età il matrimonio è più simbolico. Voglio fare una festa che mi rimanga nel cuore, che mi lasci bellissimi ricordi”. Sui dettagli, ha poche idee ben chiare: “Ci sposeremo in Italia. A me piacerebbe al sud, dove è veramente caldo. Un weekend tra amici e familiari”. La data non è ancora stata decisa, ma si parla sicuramente dell’estate 2023.

Alena Seredova, la sua “famiglia allargata”

Oggi, Alena Seredova è felice e innamoratissima, con uno sguardo radioso puntato verso il futuro. Ma ha attraversato momenti molto difficili, quando si è separata dal suo ex marito Gianluigi Buffon (che, poco dopo, è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma Ilaria D’Amico). Insieme hanno avuto due figli splendidi, Louis Thomas e David Lee, ed è proprio per loro che hanno mantenuto un rapporto: “Non ci frequentiamo, perché è un qualcosa che a me non appartiene. Ma non ho mai fatto scenate, per me un bicchiere rotto è rotto. Questo non significa che non possa avere un rapporto civile” – ha affermato la modella ceca.

Poi, quando ha incontrato Alessandro Nasi, Alena ha rimesso insieme i cocci della sua vita e si è data una seconda chance per essere felice. “Non mi piace l’espressione famiglia allargata” – ha però rivelato – “Io la chiamo solo famiglia. Funziona, è splendida. Avevo tanta paura per l’arrivo di Vivienne, invece ha portato equilibrio”. Nel 2020, infatti, lei e il suo fidanzato hanno accolto a braccia aperte una bimba meravigliosa, ben presto diventata il centro delle attenzioni dei suoi fratelli maggiori. E insieme formano un quadretto bellissimo, che – magari – potrà ancora ospitare un altro membro. Ma prima le nozze, per il resto c’è tempo.