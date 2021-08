Alena Seredova splendida con la figlia Vivienne Charlotte

editato in: da

Alena Seredova

Alena Seredova è sempre più bella e su Instagram sorride felice insieme alla figlia Vivienne Charlotte. La piccola, frutto dell’amore per Alessandro Nasi, ha portato una grande felicità nella vita della modella. Lo scorso 19 maggio la piccola ha compiuto un anno ed è decisamente splendida. Capelli biondi e occhi dolcissimi, la piccola Vivienne assomiglia molto a mamma Alena.

Su Instagram, la Seredova condivide scatti meravigliosi che raccontano le sue giornate all’insegna delle coccole e dell’amore per Vivienne. “Kiss me again”, scrive la showgirl, postando alcuni scatti splendidi con la bimba in cui mamma e figlia si abbracciano e sorridono. La terzogenita è arrivata nel 2020 a 41 anni, dopo cinque anni di relazione con il manager Alessandro Nasi. È stato proprio lui a regalare il sorriso ad Alena dopo un periodo buio, segnato dall’addio a Gigi Buffon.

Era il 2014 quando il bacio fra Buffon e Ilaria D’Amico (che svelava la loro relazione) finì su tutti i giornali. Fu allora che la Seredova scoprì che il portiere stava frequentando la conduttrice. Una prova durissima per Alena che all’epoca scelse la via del silenzio, tentando in tutti i modi di proteggere i figli Louis Thomas (classe 2007) e David Lee (nato nel 2009) frutto del matrimonio con il calciatore.

Da allora sono trascorsi anni e con il tempo, un passo dopo l’altro, Alena ha ricostruito la sua esistenza, incontrando l’amore della sua vita. Con Alessandro Nasi ha scelto di ripartire, dando alla luce la piccola Vivienne Charlotte. La modella, insieme ai figli più grandi, al compagno e alla terzogenita, sta trascorrendo le vacanze a Forte dei Marmi. La famiglia non potrebbe essere più felice, fra gelati, gite in bicicletta, giornate in spiaggia e tanto amore.

Qualche tempo fa la modella era tornata a parlare dell’addio a Gigi Buffon, oggi legato a Ilaria D’Amico da cui ha avuto anche un figlio, Leopoldo Mattia, e della possibilità di formare una famiglia allargata. “Sarò strana ma per me, veramente, non è naturale vedere tutti beati – aveva chiarito -. O forse è naturale se nessuno è stato ferito in quel gruppo di famiglia allargata. Ma se qualcuno viene lasciato lì nel momento in cui il cuore ancora batte… Sì, alcuni la chiamano famiglia allargata, io la chiamo: due meravigliose famiglie separate”.