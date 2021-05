Alena Seredova, festa in famiglia per il primo anno di Vivienne

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Un anno della piccola Vivienne Charlotte, celebrato con una piccola festa in famiglia: Alena Seredova ha pubblicato su Instagram una dolce immagine per celebrare il primo anno di vita della bimba, nata dal suo amore con Alessandro Nasi, con cui ha iniziato una relazione nel 2015.

Una giornata da trascorrere in compagnia degli affetti, in famiglia, come mostrano gli scatti che ha pubblicato nelle Storie Instagram in cui si vedono alcuni dei momenti passati insieme nel giardino della villa torinese in cui vive con il compagno Alessandro Nasi. Alla festa non potevano mancare ovviamente i due figli di Alena, Louis Thomas di 13 anni e David Lee di 11, che sono nati dalla relazione tra la modella e il suo ex marito, il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, anche loro ritratti felici insieme alla sorellina.

Lo scatto in bianco e nero, invece, che Alena Seredova ha condiviso sulla sua bacheca la immortala insieme alla piccola Vivienne Charlotte: le due appaiono felici, mamma Alena è raggiante mentre tiene tra le braccia la sua piccola. A corredo della foto poche e semplici parole: buon compleanno e un cuore rosso.

La bimba è nata il 19 maggio del 2020 e in quell’occasione Alena aveva condiviso su Instagram un’immagine per annunciare la lieta notizia ai suoi tanti follower: uno scatto che immortalava la manina della neonata sopra quella della mamma, su cui faceva bella mostra un anello con la scritta “mom”, ovvero mamma. La foto era accompagnata da parole ricche di emozione: “A volte i sogni si avverano. Benvenuta principessa”.

Alena, che ha da poco festeggiato i suoi 43 anni, nelle foto pubblicate sulle Storie e in quella visibile sul profilo Instagram, appare felicissima nel giorno dedicato ai festeggiamenti per il primo anno di vita di Vivienne. Tanti sorrisi e gioia da condividere con le persone più care. Nelle Storie si possono vedere alcune foto della festa tra palloncini, dolci e giochi.

Momenti preziosi che la modella ha voluto condividere con i suoi fan su Instagram dove è seguita da oltre 581mila follower e dove sono stati in tanti a voler fare gli auguri alla piccola per il suo primo compleanno.